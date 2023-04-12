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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kazanarak 5.165,54 puana yükseldi.

Ekleme: 12.04.2023 - 13:42 Güncelleme: 12.04.2023 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında yükseldiGünün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,29 puan değer kazanarak 5.165,54'e çıktı. Toplam işlem hacmi 26,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67 ve holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,35 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile inşaat oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle bir süredir devam eden yön arayışının, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte yerini hareketliliğe bırakabileceğini söyledi.

ABD'de, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) martta aylık yüzde 0,2 artacağı ve yıllık enflasyonun yüzde 6'dan yüzde 5,1'e gerileyeceği öngörülüyor.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımlara yönelik yol haritasının bugünkü verilerle birlikte daha da netleşebileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yüzde 71 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini belirtti.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 seviyesinin direnç, 5.050 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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