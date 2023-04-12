Bakan Koca yerli otomobil Togg ile sürüş gerçekleştirdi: 60 yıllık hayalimiz yollarda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile sürüş yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "60 yıllık hayalimiz yollarda. Togg, bakanlığımızın yeni makam aracı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg, bakanlar tarafından makam aracı olarak tecrübe edilmeye devam ediyor.Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Togg ile yaptığı sürüş videosunu sosyal medya hesabından paylaştı."Togg, bakanlığımızın yeni makam aracı"Bakan Koca paylaşımında, "60 yıllık hayalimiz yollarda. Togg, bakanlığımızın yeni makam aracı." ifadelerini kullandı.