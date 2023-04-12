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AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün hizmete girecek

Bugün hizmete girecek olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlığımız tarafından Ankara’ya toplam 44,5 km metro hattı kazandırılmış oldu" dedi.

Ekleme: 12.04.2023 - 09:07 Güncelleme: 12.04.2023 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Ankara metro hattında önemli yeri olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılarak hizmete giriyor.

Bir süredir testlerin yapıldığı hattın açılış töreni için yeni yapılan istasyonda son hazırlıklar yapılıyor.

Proje kapsamında, Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan hat sayesinde başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek.

AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın Gar İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, burada yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çalışmaların yoğun bir şekilde devam ederken, Türkiye genelinde yapımları süren tüm projelerin de hızla tamamlandığını söyledi.

"Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 330 milyar lira harcadık"
Bakanlık olarak 2003'ten bu yana Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 330 milyar lira harcadıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, demir yollarında da Ankara'ya çağ atlatarak, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatlarını hizmete aldıklarını anımsattı.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara'da çağın ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir YHT Gar istasyonu inşa ettiklerini kaydederek şöyle dedi:

"Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı yapım çalışmalarında da sona geldik. Açılışını önümüzdeki günlerde yapacağız. Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 14 saatten 3,5 saate düşürecek olan Ankara-İzmir hattında da çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Ankara-İstanbul Süper hızlı tren hattı ile Kızılay-Kadıköy arasını 80 dakikaya düşüreceğiz."

"Günde 600 bin yolcuya hizmet verilecek"
Açılışı yapılacak AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun da tüm Ankaralıları doğrudan etkileyeceğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"AKM-Gar-Kızılay metrosunun tamamlanmasıyla, Bakanlığımız tarafından Ankara’ya toplam 44,5 km metro hattı kazandırılmış oldu. Gar İstasyonu, Adliye İstasyonu ve Kızılay İstasyonu olmak üzere 3 istasyondan oluşan bu hattımız, Keçiören’den Kızılay’a aktarmasız metro ulaşımı sağlaması açısından da çok önemli bir projedir. Tasarım hızı 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla günde 600 bin yolcuya hizmet verecek. Hattaki ilk istasyon olan Gar İstasyonu’nda vatandaşlarımız, YHT Gar’a ulaşacak, buradan Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapabilecekler. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu'nda ise M1 hattına, Başkentray'a aktarma mümkün olacak. Son istasyon olan Kızılay İstasyonundan ise Batıkent Metrosuna, Çayyolu Metrosu’na ve Ankaray metrosuna aktarma olacak."

Bakan Karaismailoğlu, metro hattıyla birlikte AKM istasyonunda 22 bin metrekare kapalı alana ve 335 araç kapasitesine sahip bir otoparkı da Ankara'nın hizmetine sunduklarını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

379 milyon euro tasarruf sağlanacak
"Metro Hattı'mızın işletmeye açılmasıyla 35 yıllık süreçte elde edeceğimiz ekonomik kazanç ise, karayolu bakım ve işletme kazancından 104 milyon euro, kaza maliyetlerinden tasarruf 43 milyon euro, zaman tasarrufundan 125 milyon euro, diğer dışsal faydadan 108,4 milyon euroolmak üzere metro hattımızın 35 yıllık vizyonda toplam ekonomik kazancı 379 milyon euro olacaktır."

Türkiye'ye adanmış bu yolculuğu, 14 Mayıs sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye sevdasıyla sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, bugün 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak açılışa tüm Ankaralıları beklediklerini ifade etti.

Karaismailoğlu, açıklamasının ardından Gar İstasyonu'ndan metro ile Kızılay'a gitti.

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