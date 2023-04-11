İmamoğlu'nun metro çelişkisi ! Yalanı elinde patladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası yaparken toplu ulaşımın daha çok gelişmesi için İstanbul'a 630 kilometre metro inşaatı yapacağı vaadinde bulundu. Aradan geçen 3,5 yıl içerisinde ise söz verdiği metro inşaatını yapmak bir yana metrolarda birçok arızaların ve aksaklıkların ortaya çıkmasına da vesile oldu. Metrolarda bir ilerleme kat edemeyen İmamoğlu ve İBB yönetimi, Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro hattı inşaatı için 2019-2020 arasında hiçbir faaliyette bulunmadı. Bilindiği üzere bu hattın ihalesi 2017 yılında yapılmış, İmamoğlu seçilmeden önce yüzde 5'i tamamlanmıştı.BAKANLIK TAMAMLADI!İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro hattı inşaatında bir ilerleme kat etmemesi üzerine Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na inşaat devredildi. İBB ile yapılan protokol sonrası hattı devralan Bakanlık metroyu tamamlayarak bu yıl hattın açılmasını sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro hattının açılış törenine katıldığında İBB'nin metro hattına çivi bile çakmadığı vurgusunu yaparak şunları söyledi: 'İBB'nin sorumluluğunda olan metroyu yapmadıkları için devraldık. 3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi bile çakamadı.'ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR!Başkan Erdoğan'ın metro inşaatı açılışında İmamoğlu'nun İstanbul'a bir çivi bile çakmadığına yönelik açıklaması sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu açıklamaya cevap vermeye kalkarken kendi ekibiyle çelişti. Çünkü İmamoğlu, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada metroda 13,27 kilometre inşa ettiklerini ifade ederken şu açıklamayı yapmıştı: 'Çivi mi istiyorlar? Açıkçası ben bir çivi göstereyim. Burada kocaman bir çivi var. Bu, tam 13,27 kilometre, Ekrem İmamoğlu'nun ortalaması.' İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise İmamoğlu'nun bu açıklamasını çürüten bir açıklama yaparak, İmamoğlu döneminde İBB'nin 46,2 kilometre metro hattı inşa ettiğini söyledi.BAKANLIK '7,24 KİLOMETRE' DEDİAncak ne İmamoğlu'nun ne de Gökçe'nin kilometre rakamlarının doğru olmadığı iddia edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre; 27 Haziran 2019 tarihinden bu yana İmamoğlu ve İBB yönetimi İstanbul'a 7,24 kilometrelik metro inşaatı yaptığı belirtildi.GÖRSELLERDE BÜYÜK YALAN!İBB Haber'in sosyal medyada paylaşılmak üzere hazırladığı 'Metro inşaatında kim ne kadar kilometre inşa etti?' sorusunu ele aldığı görsel tartışma konusu olmuştu. Hatta İmamoğlu da aynı görseli kameralar karşısına geçerek göstermişti. Bu görselde İmamoğlu'nun İstanbul'a 13,27 kilometre metro hattı kazandırdığı gösterilirken Recep Tayyip Erdoğan'ın 0,86 kilometre metro hattı inşa ettiği belirtildi. Hatta rahmetli eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın ise 7,55 kilometre metro yaptığı ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise 6 Ocak 2023 tarihinde yaptığı paylaşımda Bakanlık'ın resmi verilerini paylaşarak son noktayı koymuştu. Bakanlık verilerine göre; İmamoğlu'nun 13,27 kilometre metro yaptığı iddiası çürütüldü. İmamoğlu'nun 7,24 kilometre metro yaptığı açıklandı. Bakanlık ayrıca Recep Tayyip Erdoğan'ın 0,86 değil 12 kilometre metro inşa yaptığını ve Kadir Topbaş'ın ise 7,55 kilometre değil, 142,88 kilometre metro inşa ettiğini ifade etti.