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Nurdağı yeniden inşa ediliyor! 35 haneli köyde afet konutlarında sona gelindi

Depremin büyük hasara yol açtığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası dahilinde, 35 haneli köyde 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı köy evlerinin büyük bölümü tamamlandı.

Ekleme: 10.04.2023 - 13:50 Güncelleme: 10.04.2023 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Nurdağı yeniden inşa ediliyor! 35 haneli köyde afet konutlarında sona gelindiTürkiye, asrın felaketinde 2 ayı geride bıraktı.

Büyük kayıpların ve yıkımların yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı. Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, depremzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Afet konutları yükseliyor

Öte yandan önceki afetlerde olduğu gibi yeni afet konutları için 1 yıl süre istendi ve çalışmalar hız kesmeden başladı. Çadır ve konteyner kent kurulumunun da sürdüğü kentlerde, köy tipi evler yükseldi. Depremin vurduğu illerden biri de Gaziantep oldu.

Nurdağı yeniden inşa ediliyor! 35 haneli köyde afet konutlarında sona gelindi

35 haneli köy yeniden inşa ediliyor

'Türkiye Tek Yürek' kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, ilçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Belpınar Mahallesi'nde depremzedeler için yaptırılan afet evlerinin inşa ediliyor.

Depremlerde 10 evin tamamen yıkıldığı, diğer evlerin bazılarında ise hasarın oluştuğu 35 haneli köyde yürütülen proje kapsamında 14 müstakil ev, cami, ahırlar, sosyal donatı ve çevre düzenlemeleri planlanıyor.

Köy tipi evlerde sona yaklaşıldı

Yürütülen projeler kapsamında 127 metrekarelik, 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı köy evleri, şekillenmeye başladı.

Kaba inşaatı biten bazı evlere pencereler takıldı, izolasyon ve çatı döşemesine geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta ilçeyi ziyaretinde temeli atılan bölgedeki cami ise hummalı çalışmanın ardından ortaya çıkmaya başladı.

Nurdağı yeniden inşa ediliyor! 35 haneli köyde afet konutlarında sona gelindi

'Devlet, gücüne göre bize yardım etti'

Belpınar Mahalle Muhtarı Abdullah Taşdemir, depremin hemen ardından devletin her alanda kendilerine büyük destek verdiğini söyledi.

Yapılan evleri gördükçe heyecanlandıklarını belirten Taşdemir, şöyle devam etti:

Deprem olunca üzüldük ama bu evleri görünce bize sürpriz oldu. Cumhurbaşkanımızdan burada çalışan işçiye kadar herkesten Allah razı olsun. Deprem olduğu gibi herkes geldi bize yardım etti. Çadırlar ve konteynerler geldi. Devlet, gücüne göre bize yardım etti. Evlerimiz yükseliyor, heyecanla içine girmeyi bekliyoruz. Çevre illerden gelip bu evlere bakıyorlar çünkü evler süper oldu. İnşallah yetişecek. Kısmet olursa da bayram namazını bu yeni camide kılacağız.

Nurdağı yeniden inşa ediliyor! 35 haneli köyde afet konutlarında sona gelindi

'Hem fonksiyon hem de sağlamlık olarak yeterli'

Yüklenici firmanın inşaat mühendisi Metin Recai Yıldırım ise köy tipi afet evlerini en kısa sürede teslim etmek istediklerini söyledi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

Bu bölge Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın mikrobölgeleme ile seçtiği bir yer. Zemin etütleri de yaptırdık burada. Neredeyse bütün temellerimizi kaya kırarak kazıları tamamladık. Temel kaya zemine oturuyor. Radye temel üzerine 14 kolon kirişli döşemeli ciddi anlamda statik olarak güçlü bir yapı. Burada C-35 türü beton kullanıldı. Çatı ahşap karkaslı kiremit. Hem statik olarak güçlü, aynı zamanda köy yapısına uygun olarak yapılıyor. Etrafındaki peyzaj alanları, ahırı, köylüye sunulan imkanlar dolayısıyla ciddi anlamda hem fonksiyon hem de sağlamlık olarak yeterli. İhtiyacı karşılayacağını düşünüyoruz. 3 oda 1 salon olarak tasarlandı. Gayet geniş bir salon var. Aynı zamanda mutfağın yanında kiler olarak kullanılacak bir alanımız var.

Nurdağı yeniden inşa ediliyor! 35 haneli köyde afet konutlarında sona gelindi
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