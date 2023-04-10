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Eskişehir'de zincirleme kaza: 12'si asker 14 kişi yaralı

Yolcu otobüsü, seyir halindeyken kontrolden çıkarak askeri araç ve kamyonete çarptı. Kazada yaralanan 12'si asker 14 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. 2 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Ekleme: 10.04.2023 - 10:41 Güncelleme: 10.04.2023 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Eskişehir'de zincirleme kaza: 12'si asker 14 kişi yaralıEskişehir'de korku dolu anlar yaşandı.

Adem Demirtaş idaresindeki yolcu otobüsü, seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ardından Ali Sert'in kullandığı minibüs ile jandarma personelini taşıyan minibüse çarptı.

Ekipler bölgeye sevk edildi
Kazanın şiddetiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkardı.

14 yaralı
Sağlık ekipleri 12'si asker 14 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yol 2 saat ulaşıma kapandı
Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan Eskişehir-Seyitgazi kara yolu araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.
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