Mersin'de uyuşturucu operasyonu! Tavuk baharatı paketlerinde esra yakalandı

Ülke genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.Vatandaşları çeşitli vaadlerle kandırarak sahte alkol, uyuşturucu kullanımın önüne geçilmeye çalışıyor. Yurda geçisine izin vermeyen ekiplerin operasyonları devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Taşucu Limanı'nda yeni bir operasyon gerçekleştirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ekipler, Lübnan'dan Mersin Taşucu Limanı'na gelen 3 tırı takibe aldı.Liman sahasına boş şekilde ulaşan araçların X-Ray taramasında şüpheli yoğunluklara rastlandı. Hangara alınan araçlar, narkotik dedektör köpekler eşliğinde arandı.Ayrıntılı aramada, araçların kabin ve sandık bölümlerinde tavuk baharatı bulunan kutu ve paketlere saklanmış 35 kilogram esrar ele geçirildi.Söz konusu uyuşturucuya el konulurken, operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.