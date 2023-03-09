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İstanbul'da tanıdık görüntüler: Metro arızalandı, insan seli oluştu!

CHP'li İBB'ye bağlı M2 metro hattında yaşanan arıza nedeniyle 4. Levent durağında bir metro dakikalarca raylarda hareketsiz kaldı. Sebebi bilinmeyen arıza nedeniyle durakta yoğunluk oluştu, birçok vatandaş yaşanan olaya tepki gösterdi.

İstanbul'da tanıdık görüntüler: Metro arızalandı, insan seli oluştu!
Ekleme: 9.03.2023 - 11:08 Güncelleme: 9.03.2023 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da tanıdık görüntüler: Metro arızalandı, insan seli oluştu!
CHP'li İBB'nin verdiği sözleri tutmaması ve arızaları gidermemesi her geçen gün İstanbul'daki ulaşımı felç haline getirdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'ye bağlı metro hatlarında da gün geçmiyor ki arıza yaşanmasın. 

Dün M5 (Üsküdar-Çekmeköy) metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle birçok vatandaş işe geç kalırken; bugün de M2 (Hacıosman-Yenikapı) metro hattından aynı haber geldi. 

İstanbul'da tanıdık görüntüler: Metro arızalandı, insan seli oluştu!

M2 metro hattının 4. Levent durağında bir metro, dakikalarca hareketsiz bir şekilde durakta bekledi. Kapıları da açılmayan metrodan, ne yolcu inebildi ne de metroya yolcu binebildi. Dakikalar sonra açılan kapılardan metroya binen insanlar, arızanın tekrarlanması nedeniyle metrodan yeniden indirildi. 4. Levent durağı sebebi açıklanmayan bu arıza ve aksaklık nedeniyle insan seline dönüştü. 

İstanbul'da tanıdık görüntüler: Metro arızalandı, insan seli oluştu!

Öte yandan birçok vatandaş sabah saatlerinde yaşanan rezilliğe tepkilerini dile getirdi. 
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