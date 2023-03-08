Mardin Kızıltepe’de silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre Kızıltepe'ye bağlı kırsal Araköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen silahlı kavgada Hadi Kaplan (35) hayatını kaybetti. Türkan Kaplan (60), Aydın Kaplan (33), Ahmet Kaplan (22) ve Çetin Kaplan da (46) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.