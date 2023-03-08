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Beyaz Gazete
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İstanbul'da elektronik sigara baskını! Piyasa değeri 40 milyon lira

İstanbul'da 3 farklı depoya yapılan eş zamanlı operasyonlarda 43 bin 231 elektronik sigara ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.

Ekleme: 8.03.2023 - 13:17 Güncelleme: 8.03.2023 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da elektronik sigara baskını! Piyasa değeri 40 milyon lira
Ülkede satışı yasak olan ürünleri yurt dışından kaçak olarak getirip kazanç sağlayanlara peş peşe operasyonlar yapılıyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye elektronik sigara sokan ve bu sigaraları kaçak olarak satan şüpheliler olduğunu tespit etti.

3 depoya baskın yapıldı
Şüphelileri fiziki ve teknik takibe alan ekipler 3 adres belirledi. Yurda kaçak yollarla getirilen kaçak elektronik sigara ve ürünlerinin konulduğu belirlenen Güngören ve Fatih'te 3 depoya ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Piyasa değeri 40 milyon lira
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 40 milyon lira değerinde 43 bin 231 adet elektronik sigara, 41 bin 610 adet elektronik sigara aparatı, bin adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan 4 şüpheli hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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