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Gazipaşa’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan iki kardeşten Tevfik Oğuz (26) hayatını kaybetti, ağabeyi sürücü Fahri Oğuz (32) ağır yaralandı.

Ekleme: 8.03.2023 - 11:40 Güncelleme: 8.03.2023 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
Gazipaşa’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralıAntalya'nın Zeytinada Mahallesi Sazak Mevki'inde meydana gelen kazada Anamur'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan N.O. idaresindeki otomobil, Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan Fahri Oğuz idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet yaklaşık 35 metre sürüklenip durdu.

Gazipaşa’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

VATANDAŞ FARK ETTİ

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, Tevfik Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fahri Oğuz, Gazipaşa Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tevfik Oğuz'un cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gazipaşa’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

AMCAOĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan kazaya karışan otomobil sürücüsü N.O.'nun motosiklette bulunan Tefik Oğuz ve Fahri Oğuz ile amca çocukları olduğu kaydedildi. Kazanın ardından jandarma otomobilde yaptığı aramada boş alkol şişesi dikkat çekti. Güvenlik güçleri kazanın çok yönlü araştırıldığını kaydetti.

Gazipaşa’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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