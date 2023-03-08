Gazipaşa’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan iki kardeşten Tevfik Oğuz (26) hayatını kaybetti, ağabeyi sürücü Fahri Oğuz (32) ağır yaralandı.
Antalya'nın Zeytinada Mahallesi Sazak Mevki'inde meydana gelen kazada Anamur'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan N.O. idaresindeki otomobil, Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan Fahri Oğuz idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet yaklaşık 35 metre sürüklenip durdu.
VATANDAŞ FARK ETTİ
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, Tevfik Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fahri Oğuz, Gazipaşa Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Tevfik Oğuz'un cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AMCAOĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Diğer yandan kazaya karışan otomobil sürücüsü N.O.'nun motosiklette bulunan Tefik Oğuz ve Fahri Oğuz ile amca çocukları olduğu kaydedildi. Kazanın ardından jandarma otomobilde yaptığı aramada boş alkol şişesi dikkat çekti. Güvenlik güçleri kazanın çok yönlü araştırıldığını kaydetti.
VATANDAŞ FARK ETTİ
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, Tevfik Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fahri Oğuz, Gazipaşa Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Tevfik Oğuz'un cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AMCAOĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Diğer yandan kazaya karışan otomobil sürücüsü N.O.'nun motosiklette bulunan Tefik Oğuz ve Fahri Oğuz ile amca çocukları olduğu kaydedildi. Kazanın ardından jandarma otomobilde yaptığı aramada boş alkol şişesi dikkat çekti. Güvenlik güçleri kazanın çok yönlü araştırıldığını kaydetti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI