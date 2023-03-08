Enver Aysever: Kafamı duvarlara vurarak Kemal Bey'e oy vereceğim

CHP'li gazeteci Enver Aysever'in, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda muhalif seçmenin yaşadığı çaresizlik gözler önüne serildi.Milletvekili seçimlerinde Türkiye Kominist Partisi'ne, cumhurbaşkanlığı seçiminde ise oyunu Kılıçdaroğlu'na vereceğini belirten Aysever, 'Bazı ilkesizler yine o fotoğrafa girecek' diyerek Altılı Masa'daki CHP dışındaki diğer partilere hakaret etti.Aysever, 'Sinirlerimizle oynattırmayın. Ben tekrar ediyorum, yazdım da. Ben Türkiye Komünist Partisi'ne oyumu vereceğim. cumhurbaşkanlığı seçiminde de oyumu Kemal Bey'e vereceğim eğer tek aday çıkarsa. Ama bunu vallahi de billahi de şu kabine çıktığı zaman kendi kafamı duvarlara vurarak yapacağım. Vallahi de billahi de büyük pişmanlık duyacağım. Ciddi söylüyorum, bakın büyük pişmanlık duyacağım. Çünkü bu insanları yine göreceğiz fotoğrafta ya, hiçbir şey yapmadan, bir kısmı Türkiye'nin anasını ağlatmış bir şekilde, yine o fotoğrafa girecek.' dedi.Aysever, sözlerinin devamında 'Hadi siyasetçinin ilkesizliğini anladık da seçmeni de ilkesiz hale getiren bu mesele nedir ya.Bizi de zorla bu hale getiriyorlar. Şimdi diyecek ki verme, bence o doğru değil. Vermemek Erdoğan'a vermek oluyor. Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak. Geldiğimiz hale bak... Kemal Bey de artık gözümüze sokma ya bu kadarını da sokma.' ifadelerini kullandı.