Balıkesir'deki yağış, çam ağacını kökünden devirdi
Edremit ilçesindeki yağış nedeniyle çam ağacı devrildi. Bölgede herhangi birinin olmaması olası bir faciayı önledi.
Balıkesir'de yağış etkili oldu.
Yağış, Edremit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde panik anlarına neden oldu.
Çam ağacı kökünden devrildi
Yol çalışmasının da devam ettiği güzergahta bulunan çam ağacı, akşamdan bu yana süren yağmur nedeniyle kökünden devrildi.
Bu esnada bölgede kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önledi.
Bir diğer yandan, belediye ekipleri tarafından ağacın yeni bir yere dikileceği öğrenildi.
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