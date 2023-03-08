Ayvalık açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca iki ayrı olayda Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenlere yönelik mücadele sürüyor...
Bu kapsamda Balıkesir'in Ayvalık açıklarında lastik bot ve can salı içinde iki grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.
Yunan yine itti
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI