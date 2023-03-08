  • USD: 18,89 - 18,92
  • EURO: 20,15 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Akşener’den HDP ittifakına yeşil ışık: CHP ile görüşebilirler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında CHP ve HDP ittifakına yeşil ışık yaktı. Konuşmasında HDP'li Mithat Sancar'ı 'hoca' ifadesiyle anan Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez." şeklinde konuştu.

Akşener’den HDP ittifakına yeşil ışık: CHP ile görüşebilirler
Ekleme: 8.03.2023 - 02:19 Güncelleme: 8.03.2023 - 02:20 / Editör: Ozge Selin
Akşener’den HDP ittifakına yeşil ışık: CHP ile görüşebilirler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberTürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

HDP'ye yeşil ışık

Altılı masada HDP'nin olmadığını söyleyen Akşener, "Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim." ifadelerini kullandı. HDP'ile bakanlık alışverişinin mümkün olmayacağını belirten Akşener, " Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez." şeklinde konuştu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Meral Akşener: Ben dahil beş genel başkan milletvekili adayı olmayacak
Akşener’den HDP ittifakına yeşil ışık: CHP ile görüşebilirler
Meral Akşener: Herkes 'Masadan kalktı' dedi ama ben değil masa kalktı
Fransa'da emeklilik krizi dinmiyor: 5 şehirde halk sokaklara döküldü
Kamu alacaklarının yapılandırılması teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
Eski CHP Genel Başkanları, Muharrem İnce ile görüşecek...
Sirkeci'de tramvay, yeniden raydan çıktı!
Kararnameyle getireceklermiş: CHP'den İstanbul Sözleşmesi'ni hortlatma planı
Başkan Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ile ortak basın toplantısı düzenliyor
HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'nu kutladı: Aday çıkarma politikamızı bir daha değerlendireceğiz
Bakan Kurum açıkladı: 11 ilde 309 bin konutun yapım süreci başlıyor
CHP'li Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı! İYİ Parti'den çok sert karşılık geldi: Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak?
İstanbul'da tramvay kaza yaptı
Kızılelma ABD'yi korkuttu: Türkiye güç merkezi oldu .
CHP'li belediye başkanından şok paylaşım! Akşener'e yaptığı benzetme ortalığı karıştıracak
CHP’li Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Kriz çözülmedi Akşener yine masadan kalktı
CHP HDP ile görüşmeye hazırlanırken İYİ Partili Ağıroğlu’nun o konuşması akıllara geldi: ‘HDP varsa biz yokuz, razı değiliz’
CHP'lileri korkutan pazarlık: İşte altılı masada konuşulan milletvekili formülü
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den neden ayrıldığını açıkladı
İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi