Akşener’den HDP ittifakına yeşil ışık: CHP ile görüşebilirler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında CHP ve HDP ittifakına yeşil ışık yaktı. Konuşmasında HDP'li Mithat Sancar'ı 'hoca' ifadesiyle anan Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberTürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.Altılı masada HDP'nin olmadığını söyleyen Akşener, "Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim." ifadelerini kullandı. HDP'ile bakanlık alışverişinin mümkün olmayacağını belirten Akşener, " Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez." şeklinde konuştu.