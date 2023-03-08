ABD'li generalin skandal Suriye ziyaretine tepki: Uyarılar yapıldı .
Diplomatik kaynaklar, ABD'li generalin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle yaptığı görüşmeler hakkında ABD Büyükelçisi Jeff Flake'e gereken uyarıların yapıldığını açıkladı..
Diplomatik kaynaklar; 'ABD büyükelçisini davet ettik uyarı yaptık.' ifadelerini kullandı. ABD'li büyükelçinin terör örgütü ile görüşmenin olmadığını söylediği ifade edildi.
MADDE MADDE GÖRÜŞÜLECEK
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ile ilgili açıklamalarda da bulunan diplomatik kaynaklar, yarın madde madde taahhütklerin görüşüleceği bildirildi.
TAHIL KORİDORU
Öte yandan Tahıl koridoru ile ilgili açıklamlarda ise, Rusya'nın endişelerinin karşılanmadığı belirtildi.
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