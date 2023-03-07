Ünlü şarkıcı Hakan Altun ve Futbolcu Tucay Şanlı'dan depremde yaralı kurtarılan çocuklara ziyaret

Ünlü isimler, tüm Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor. Hakan Altun ve Tuncay Şanlı Maraş merkezli depremlerden yaralı olarak kurtulan çocukları, tedavi gördükleri Altunizade Acıbedem Hastanesi'nde ziyaret ettiler.Hakan Altun ve Tuncay Şanlı'ya Acıbadem Altunizade Hastanesi Direktörü Demet Çetin ve Ayşe Yıldız namı değer Ayşeestetik'de eşlik etti.