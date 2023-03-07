Şırnak’ta terör operasyonu: 9 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele bünyesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon başlatıldı.Yapılan operasyonda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli emniyette alınan ifadesinin akabinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.3 şüpheli emniyette alınan ifadesinin akabinde serbest bırakıldı, 3 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 1 şüphelinin gözaltı işlemleri ise devam ediyor.