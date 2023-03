CHP'lileri korkutan pazarlık: İşte altılı masada konuşulan milletvekili formülü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun zamandır yapılan pazarlıkların son virajında, masadaki liderlere bol bol koltuk dağıttı.Adaylığının kabul edilmesi için her siyasi lidere cumhurbaşkanı yardımcılığı ve her siyasi partiye bir bakanlık mutabakatına imza atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya sunduğu milletvekili formülü de belli oldu.AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, CHP'den en büyük payı alan isimler oldu.Yapılan pazarlıklar kapsamında Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne 20'şer milletvekili verilecek.Yeniden Refah Partisi'nin kurulmasıyla büyük yara alan Saadet Partisi ise 10 milletvekili alacak.Masanın en küçük ortağı Demokrat Parti ise 4 milletvekili konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile büyük oranda anlaştı.CHP Lideri'nin adaylığının kabul edilmesi için küçük partilere fazlasıyla milletvekili vermesi, CHP'nin mevcut milletvekillerini de endişeye soktu.Öyle ki; küçük partiler önemli illerde üst sıralara talip oldu.Bunlardan biri Konya.CHP'nin sadece 1 milletvekili çıkarabildiği Konya'da, birinci sırayı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu istedi.Bakanlıkların paylaşımı konusunda da partiler arasında tam mutabakat sağlanabilmiş değil.Masadaki her partiye birer bakanlık verilecek ancak bazı kritik bakanlıklar için partiler arasında yarış var.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi yönetimin kendisinde olmasını istedi.Bu öneriye İyi Parti cephesi şiddetle karşı çıkıyor.İyi Parti, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da kendilerinde olmasını istiyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bazı bakanlıkların ikiye bölünmesini ve yeni bakanlıkların kurulmasıyla herkese fazlasıyla koltuk vermeyi planlıyor.Bu planlara göre Kültür ve Turizm Bakanlığı da ikiye bölünecek.Seçimlerin kazanılması durumunda; Kültür Bakanlığı Saadet Partisi'ne, Turizm Bakanlığı ise Demokrat Parti'ye verilebilir.6 siyasi parti genel başkanının imzaladığı mutabakata göre; her partiye bir bakanlık verilecek. Geri kalan bakanlıklar ise partilerin oy oranlarına göre dağıtılacak.