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Yavaş ve İmamoğlu ile verilen pozu bekledi: Yüz ifadesi geceye damga vuran Akşener'den Kılıçdaroğlu paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak resmen açıklandı. Toplantı sonrasında yapılan konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise yüzündeki asıklık geceye damga vurmuştu. Karar sonrası sessizliğini koruyan Akşener, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız…" dedi.

Ekleme: 6.03.2023 - 23:47 Güncelleme: 6.03.2023 - 23:48 / Editör: Ozge Selin
Yavaş ve İmamoğlu ile verilen pozu bekledi: Yüz ifadesi geceye damga vuran Akşener'den Kılıçdaroğlu paylaşımı
Aylardır kriz yaşayan Altılı Masa sonunda cumhurbaşkanı adayını belirledi.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantı sonrası Altılı Masa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nunun cumhurbaşkanı adaylığını resmen duyurdu.

Adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma sırasında ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüzünün asık olduğu görüldü. Hatta Akşener'in yemeğe katılmadan Saadet Partisi Genel Merkezi'ni terk ettiği belirtildi.

Yavaş ve İmamoğlu ile verilen pozu bekledi: Yüz ifadesi geceye damga vuran Akşener'den Kılıçdaroğlu paylaşımı

Saatlerdir sessizliğini koruyan Akşener, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Akşener yaptığı paylaşımda, "Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız…" ifadesini kullandı.
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