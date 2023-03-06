Silivri'de korkutan yangın! İşçilerin konteynerı yandı
Plastik ürünlerin üretldiği fabrikanın bahçesinde çıkan yangında işçilerin kaldığı konteyner kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'un Silivri ilçesinde 16.00 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı.
Sebebi bilinmeyen yangın plastik ürünlerin üretildiği fabrika işçilerinin kaldığı konteynerlerde telaşa sebep oldu. Alipaşa Mahallesi'ndeki fabrika bahçesindeki çıkan yangın sonrasında işçilerinin kaldığı konteynerlerde dumanlar yükselmeye başladı.
Ekipler olay yerine geldi
İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Konteyner kullanılamaz hale geldi
ATV aracı ile çok sayıda malzeme yanarken, konteynerler kullanılamaz hale geldi.
Çalışmalar devam ediyor
Ekiplerin yangınının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.
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