Kılıçdaroğlu ile birlikte sahneye çıkan İmamoğlu ve Yavaş'ın asık yüzü dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının ilan edilmesinin ardından CHP Genel Merkezi önünde açıklamada bulundu. Kürsüye 'cumhurbaşkanı yardımcısı' olarak İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş da davet edildi. Yavaş ve İmamoğlu'nun yüzlerinin asık olması dikkat çekti.

Altılı Masa toplantısının ardından CHP'li isimler partilerinin genel merkezinin önünde toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile kürsüye çıktı.Ardından 'cumhurbaşkanı yardımcısı' olarak kürsüye İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş da davet edildi.Kılıçdaroğlu, 'Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş ile bir yola çıktık. Güzel bir gecedeyiz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz.' dedi.Yavaş ve İmamoğlu'nun yüzlerinin asık olması dikkat çekti.