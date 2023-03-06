İYİ Parti: İmamoğlu ile Yavaş'a Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığı teklif edildi

İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, İmamoğlu ve Yavaş için "Her iki başkanımıza seçilecek Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma konusunda önerilerimizi ilettik" açıklamasını yaptı.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü.İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, görüşme sonrası açıklama yaptı. Zorlu, Akşener'in iki belediye başkanına Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma önerisini sunduğunu söyledi.İMAMOĞLU İLE YAVAŞ'A CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI TEKLİFİZorlu'nun açıklamaları şöyle:'13. Cumhurbaşkanının belirlenme süreci 2 Mart'taki toplantının ardından sayın başkanımız daha önce mutabık kaldığımız ilkesel çerçeveyle bir uzlaşı sürecini yürütmüş ve buraya kadar gelmiştir. Başkanımız milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı yeni bir öneriyle millet ittifakına önerisini oluşturmuştur.Belediye başkanlarımız genel başkanımızı ziyaret etti. Her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. cumhurbaşkanının yetkili 2 cumhurbaşkanı yardımcısı olma yolunda önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini sayın Kılıçdaroğlu'na da genel başkanımız aktaracaktır.Toplantıya katılmasını umut ediyoruz.