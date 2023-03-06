Denizli'de cinsel hap ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Kentte bir hafta içerisinde eşya kaçakçılığı suçundan 1 şüpheli yakalanırken, cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 kişi yakalandı.
Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele sürüyor.
Denizli'de de çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Bu çerçevede son bir hafta içinde ‘Eşya kaçaklığı' suçunun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, 1 şüpheli yakalandı.
Cinsel içerikli ürün bulundu
Yakalanan şüpheli hakkında işlem yapılırken operasyonda; 12 bin 527 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
6 şüpheli yakalandı
Devam eden çalışmalar neticesinde, tarama cihazı ile define arayarak kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Yakalanan şüpheliler hakkında “Tarihi eser kaçakçılığı suçu” çerçevesinde adli işlem yapıldı. Kazıda ve aramada kullanılan malzemelere el konuldu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI