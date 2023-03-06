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Denizli'de cinsel hap ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kentte bir hafta içerisinde eşya kaçakçılığı suçundan 1 şüpheli yakalanırken, cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 kişi yakalandı.

Ekleme: 6.03.2023 - 16:56 Güncelleme: 6.03.2023 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Denizli'de cinsel hap ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele sürüyor.

Denizli'de de çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Bu çerçevede son bir hafta içinde ‘Eşya kaçaklığı' suçunun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, 1 şüpheli yakalandı.

Cinsel içerikli ürün bulundu
Yakalanan şüpheli hakkında işlem yapılırken operasyonda; 12 bin 527 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

6 şüpheli yakalandı
Devam eden çalışmalar neticesinde, tarama cihazı ile define arayarak kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında “Tarihi eser kaçakçılığı suçu” çerçevesinde adli işlem yapıldı. Kazıda ve aramada kullanılan malzemelere el konuldu.

Denizli'de cinsel hap ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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