Mersin'deki 'gizemli ev' 6 milyon 750 bin liraya satışa çıktı

Tarsus'un 82 Evler Mahallesi, 3106 Sokak'ta tek katlı olan ve Türkiye'de 'gizemli ev' olarak bilinen müstakil bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı sona ermiş ve alan kapatılmıştı. Sahibi tarafından ev, “Tarsus Meşhur Gizemli Kırmızı ev 209 m2” başlığı altında 6 milyon 750 bin TL satış fiyatıyla ilana çıktı. Satışını duyan mahalle sakinleri, bir an önce evin yeni sahibini bulup, gündemden çıkmasını istedi.Türkiye'de bir dönemin önemli olaylarından biri olan Mersin'in Tarsus ilçesindeki 'kırmızı ev' veya 'gizemli ev' kazısı ile ilgili yalan haberlere, mahalle sakinleri son verilmesini istiyor.Mahalle sakini Yusuf Kemal Rüya, “Çocukluğum burada geçti. Gizemli evin satışa çıktığını duyduk. Buradaki bilinmezlik durumunun, gizemlilik halinin derhal sona ermesi gerekir, çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Zira burasıyla ilgili sürekli hurafeler üretiliyor, korkular büyüyor, bunun sona ermesi için doğru bir adımdır” dedi.Bölgedeki esnaftan Diyap Yüksekbaş ise buranın yabancılara satılmayacağını öğrendiklerini belirterek, mülk sahibine teşekkür etti.Mersin'in Tarsus ilçesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gözetiminde 2016 yılında başlayıp bir yıl süren kazının yapıldığı ev, Google'ın haritalar hizmetinde, 'gizemli ev' olarak işaretlendi.Yüksekbaş, “Tarsus'ta bulunan Türkiye'yi sarsan ev, yakinen tanıdığım iş adamı arkadaşımız tarafından satın alınmıştı. Bu arsada bulunan gizemli evin artık doğru düzgün bir hale gelmesini biz de çok istiyoruz. Çevre esnafıyız. Bu konu hakkında bize danışması çok güzel kendisine teşekkür ederim. Ayrıca başka bir konuda da teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan herhangi birine fiyat ne olursa olsun vermeyeceğini belirtti. Gerçekten teşekkür ediyorum kendisine. Şu an birkaç görüşme yaptığını biliyoruz” diye konuştu.