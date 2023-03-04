Sosyal medyada 'İçme suyu yok' provokasyonu! FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplar yine sahnede! Valilik'ten açıklama geldi

Hatay'da içme suyu olmadığına dair sosyal medyada bir provokasyon süreci başlatıldı. Deprem sürecinde vatandaşları kışkırtmaya yönelik asılsız paylaşım yapan birçok sanatçı ve FETÖ/PKK'ya yakın hesap 'Hatay'da su yok' vb. ifadelerle paylaşımlar yaptı. Hatay Valiliği, bu iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, su stoklarının yeterli olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin açıklamada bulundu. Soylu: "Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, “su ihtiyacı var” diyerek, spekülasyon yapıyor. İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor. Depremzedelerimize de sürekli dağıtıyoruz" dedi

Hatay'da içme suyu olmadığına yönelik iddialar Hatay Valiliği'nce yalanlandı. Valilik'ten yapılan açıklamada, 'İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal Medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır.' denildi.Sosyal medyada deprem süreci boyunca asılsız paylaşımlar yapan hesaplar, şimdi de 'Hatay'da içme suyu yok' şeklinde bir provokasyona soyundu. Birçok asılsız ihbarı paylaşarak ekiplerin zaman kaybetmesine neden olan, 'Baraj patladı' yalanını yayarak bölgede infial yaratan hesapların 'su yok' paylaşımlarında birleşmesi de dikkat çekiyor.Hatay Valiliği provokasyonun büyümesi sonrası bir açıklama yaptı. Açıklamada, su sıkıntısı olmadığı bildirildi.Hatay Valiliği'nin açıklaması şöyle:Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal Medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İçme suyu bulunamadığı provokasyonu ile ilgili bir açıklama da Kahramanmaraş Valiliği'nden geldi.Kahramanmaraş Valiliği tarafından ilde içme suyu bulunmadığı yönündeki iddialar üzerine yapılan açıklamada, 'İçme suyu stokumuz yeterli düzeydedir. İlimize sürekli olarak içme suyu sevkiyatı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına binaen içme suyu düzenli bir şekilde istenilen yerlere sevk edilmektedir' dendi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, 'su ihtiyacı var' diyerek, spekülasyon yapıyor. İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor. Depremzedelerimize de sürekli dağıtıyoruz.Buna rağmen deprem bölgesini 'unutmadık' demek için yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.