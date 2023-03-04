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Bakan Özer, deprem bölgesindeki 10 ilin milli eğitim müdürüyle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilin milli eğitim müdürüyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Ekleme: 4.03.2023 - 20:57 Güncelleme: 4.03.2023 - 20:58 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer, deprem bölgesindeki 10 ilin milli eğitim müdürüyle görüştü
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Özer'in başkanlığında düzenlenen çevrim içi toplantıda, 1 Mart'ta eğitim öğretime başlayan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki durum ele alındı.

Ayrıca eğitim öğretime 13 Mart'ta başlayacak Adana, Osmaniye, Gaziantep ile 27 Mart'ta başlayacak Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde devam eden son hazırlıklara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Zekine Dayıoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Cemal Özdemir ve Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil de katıldı.
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