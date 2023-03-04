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Artvin'de çığ düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bugün Olgunlar mahallesi yaylasında yaşanan çığda ilk belirlemelere göre çığ altında kalan 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı.

Ekleme: 4.03.2023 - 17:22 Güncelleme: 4.03.2023 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
Artvin'de çığ düştü: 2 kişi hayatını kaybettiArtvin'in Yusufeli ilçesinde bugün Olgunlar mahallesi yaylasında yaşanan çığda ilk belirlemelere göre çığ altında kalan 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı.

Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada 'Bugün saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçemiz Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapan vatandaşlarımızın üzerine çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız ex olmuş, 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde ilgili tüm ekiplerimizce olay ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülmektedir' denildi.
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