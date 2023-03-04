5'li koalisyonun Akşener'siz ilk toplantısı sona erdi

6' lı koalisyonun perşembe günü gerçekleşen 12. toplantısının ardından 5 parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştı, İYİ Parti ise CHP liderinin adaylığını reddetti. İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan karşılıklı restleşmeler sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptğı açıklamada 'Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi. 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir.' ifadelerini kullanmıştı.Akşener'in zehir zemberek sözleri koalisyon masasında olay yarattı. 5 parti lideri apar topar olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantının yeri ise Saadet Partisi Genel Merkezi olarak belirlendi. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantı, saat 17.15'te başladı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin dünkü açıklamaları sonrası yapılması kararlaştırılan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.5 Genel Başkan, 6 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te yeniden Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Toplantının ardından Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kamuoyunu duyurulması bekleniyor. İYİ Parti Genel Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in 6 Mart'taki toplantıya katılmayacağını söyledi.Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantı sona erdi. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa, bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır. Hiçbir gelişme milletimizin deprem felaketi dolayısıyla yaşamakta olduğu acıların ve bu acılara sebep olan yönetim zafiyetinin üstünü örtemez. Düne ve bugüne sıkışmadan, 'Yarının Türkiye'sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız! Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz.Bu çerçevede; bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi, 6 Mart Pazartesi günü tekrar Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışa ulaştığımız 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız.'