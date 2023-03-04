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5'li koalisyon olağanüstü toplandı: 'Akşener' krizi masada

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu devirmesinin ardından diğer 5 parti genel başkanı, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde toplandı. Toplantının ana gündem maddesi, Akşener'in yol açtığı krize ilişkin atılacak adımlar olacak.

5'li koalisyon olağanüstü toplandı: 'Akşener' krizi masada
Ekleme: 4.03.2023 - 17:50 Güncelleme: 4.03.2023 - 18:14 / Editör: Ozge Selin
5'li koalisyon olağanüstü toplandı: 'Akşener' krizi masada
6'lı koalisyonun perşembe günü gerçekleşen 12. toplantısının ardından 5 parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştı, İYİ Parti ise CHP liderinin adaylığını reddetti. İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan karşılıklı restleşmeler sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptğı açıklama ile 6'lı koalisyonu devirerek 'Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi. 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. ' ifadelerini kullanmıştı.

5'Lİ KOALİSYON SAADET PARTİSİ'NDE TOPLANDI

Akşener'in zehir zemberek sözleri koalisyon masasında olay yarattı. 5 parti lideri apar topar olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantının yeri ise Saadet Partisi Genel Merkezi olarak belirlendi. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantı, saat 17.15'te başladı.

AKŞENER KRİZİ MASADA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin dünkü açıklamaları sonrası yapılması kararlaştırılan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.
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