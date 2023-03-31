Togg'un Trugo şarj istasyon ağı için fiyat listesi belli oldu
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un şarj istasyon ağı olan Trugo, Türkiye'nin farklı noktalarındaki elektrikli araç şarj cihazı kurulumlarına imkan sağlıyor. Trugo'nun merakla beklenen fiyat listesi yayımlandı.
Trugo ile Türkiye'de uçtan uça kesintisiz ve yüksek performanslı şarj ağı kurmak için yola çıkan Togg; Bursa, İstanbul, Samsun, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Van ve Denizli'de de kurulumlarını tamamladı.
Togg'un kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında kapasiteler menzile oranla değişiklik gösteriyor. Kısa menzilli Togg 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabilirken uzun menzilli Togg 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor.
Trugo'da fiyatlar belli oldu
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun şarj istasyonu ağı olan Trugo için fiyat listesi yayınlandı.
Buna göre, kW/s başına birim ücret 7,99 lira oldu. Böylece kısa menzilli ve uzun menzilli Togg'un kilometre başına ne kadar yakıt harcayacağı da belli oldu.
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