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Terör örgütüne katılım için HDP Suruç ilçe binasında 'ikna eğitimi' almışlar

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tutuklanan zanlılardan bazılarının örgüte katılmak için farklı illerden HDP Suruç ilçe binasına geldiği, burada bir hafta örgüte katılım ve ikna eğitimi aldıktan sonra Suriye'de silahlı eylemlere katıldıkları öğrenildi.

Ekleme: 31.03.2023 - 14:09 Güncelleme: 31.03.2023 - 14:09 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütüne katılım için HDP Suruç ilçe binasında 'ikna eğitimi' almışlar
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 27 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 zanlıdan aralarında HDP ile DBP Suruç ilçe başkanlarının da bulunduğu 23'ünün tutuklanmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Savcılığın soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Diyarbakır'da yakalanarak tutuklanan bir terörist, ifadesinde kendisiyle birlikte 11 kişinin terör örgütü PKK'ya katılmak amacıyla farklı illerden HDP Suruç ilçe binasına gittiğini, burada bir hafta boyunca örgüte katılım ve ikna eğitimi aldıklarını belirtti.

Partililer tarafından araçlarla sınır hattına götürüldüklerini ve yasa dışı yollarla geçtikleri Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın silahlı eylemlerine katıldıklarını anlatan terörist, yaklaşık 3 ay sonra da illegal yollardan yeniden Türkiye'ye giriş yaptıklarını bildirdi.

Teröristin ifadesinden yola çıkılarak düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, HDP Suruç ilçe binasında terör örgütü PKK'ya katılmalarına aracılık eden, örgüt propagandası yapan ve başka kişileri de kandırmaya çalışan şüphelileri fotoğraflarından teşhis etti.

Bunun üzerine soruşturmayı genişleten başsavcılığın talimatıyla, 27 Mart'ta düzenlenen perasyonda HDP Suruç İlçe Başkanı Y.G. ile DBP Suruç İlçe Başkanı R.B'nin de aralarında olduğu 15 şüpheli daha yakalandı.

Savcılıktaki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilen 26 zanlıdan 23'ü "silahlı terör örgütüne üye olma", "terörizmin finansmanı", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırma" suçlarından tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bazı zanlıların, Akçakale ilçesindeki tarım arazilerini usulsüz evraklarla kiralayıp devleti zarara uğrattıkları ve haksız yere elde ettikleri 2 milyon liralık tarımsal destek ödemesini terörün finansmanı için kullandıkları tespit edildi.

Soruşturma dosyasında ayrıca, terör örgütü PKK/KCK'ya üyelikten suç kaydı bulunan DBP Suruç İlçe Başkanı R.B'nin daha önce terör örgütüne kazandırdığı kadın terörist A.F. ile yaptığı görüşmenin detayları da yer aldı.

R.B. ile A.F. arasındaki görüşmeye göre, Suriye'de örgüt faaliyetlerinin ardından tekrar Suruç ilçesine dönen A.F, ailesi tarafından ikinci eş olarak bir akrabasıyla evlendirilmek istendi. A.F, ilçe başkanı R.B'den evlendirileceği akrabasının tehdit edilmesini istedi.

R.B'nin, HDP üyesi İ.B'yi tehdit için görevlendirerek teröristin talebini yerine getirdiği belirlendi.
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