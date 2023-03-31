Silivri'de zincirleme kaza! 27 yaralı...

Silivri'de, aralarında cezaevi personelini taşıyan bir servis aracının da bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi.Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alınan ilk bilgilere göre meydana gelen kazada 27 kişinin yaralandığı, 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.