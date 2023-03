PKK'lı terörist Sabri Ok'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek

Terör örgütü PKK'dan gelen 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. PKK elebaşlarından Sabri Ok da Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partilerin çalışmaları devam ediyor..Aylar öncesinden oluşan ittifaklar, son günlere doğru bir kez daha şekillenmeye başladı.Öte yandan adaylık süreci için 100 bin imza toplama tarihi de dün sona erdi. Bu kapsamda pusulada yer alacak isimler netleşmiş oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olan isimler olarak açıklandı. Muhalefet cephesinde CHP'nin bir önceki seçimdeki adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oyları bölmesi yönünde büyük bir korku yaşanırken, Kılıçdaroğlu çareyi HDP ile görüşmekte buldu. 6'lı masada yer alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e rağmen HDP ile görüşme gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, partinin desteğini tam olarak kazandı.HDP'nin ardından terör örgütü PKK'nın elebaşlarından 14 Mayıs seçimlerine ilişkin peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.Terör örgütünün kanalında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama yapan PKK elebaşlarından Sabri Ok, Millet İttifakı'nı desteklediklerini söyledi.Uluslararası çevrelerin kendilerini desteklediklerini itiraf eden Ok, şu ifadeleri kullandı:Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdilerPKK elebaşı Ok, küresel çetenin kendilerini desteklediklerini bu sözlerle itiraf etmiş oldu.