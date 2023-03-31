Manipülasyon ittifakı: Meral Akşener'in 'Erdoğan' yalanına HDP'li Selahattin Demirtaş da destek verdi!

İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığına bugün sabah saatlerinde bir kurşun isabet etti. Kimsenin yara almadığı olay sonrası siyaset devşiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak yaşananlardan sorumlu tuttu. Olayın binaya yakın konumda bulunan inşaattaki hırsızlığı engellemek maksadıyla bir bekçi tarafından ruhsatlı silahla gerçekleştirildiği ortaya çıkarken terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da Akşener'e destek açıklaması yaptı. İYİ Partili ortağı ile aynı dili kullanan terör tutuklusu Demirtaş, "Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına bir kurşun mermisi isabet etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaşananlardan iktidarı sorumlu tutarak, kendisine gözdağı verildiğini öne sürdü. Açıklamalarında skandal şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Akşener, yaşananlardan siyaset devşirip bir de Kılıçdaroğlu'na oy istedi.Binaya isabet eden kurşunun, inşaat bekçisinin görevli olduğu yerde yaşanan hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ateşlediği silahından çıktığı tespit edildi.Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da Akşener'e destek açıklaması yaptı. İYİ Partili ortağı ile aynı dili kullanan terör tutuklusu Demirtaş, 'Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz.' ifadelerini kullandı.Ortaklarının yalanına arka çıkan Demirtaş Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:'İyi Parti'ye yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz. Birileri seçim kampanyasını silahla, tehditle yürütmek isteyebilir ama herkes kararlılıkla, cesaretle 14 Mayıs'a hazırlanmalı. Sabredin, birlikte değiştireceğiz.'