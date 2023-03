İyi Parti HDP’nin Türkiye’yi yıkma vaatlerine sessiz! Ümit Özlale: Partide bir huzursuzluk yaratmadı

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayarken, 6'lı koalisyon krizler içinde cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından HDP'de aday çıkarmayacağını duyurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri peş peşe 6'lı koalisyona destek açıklaması yapıyor. PKK'nın elebaşlarından Sabri Ok da küresel güçlerin talimatıyla Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini açıkladı.Sık sık pazarlıklarda elini yükselten HDP'nin bu tutumuna ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına bir destek de terör örgütü PKK'dan geldi.PKK elebaşlarından Sabri Ok 7'li koalisyona desteğini itiraf etti. Uluslararası çevrelerin kendilerini detseklediklerini itiraf eden Ok, "Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler" ifadelerini kullandı. Teröristbaşı Ok, küresel çetenin kendilerini desteklediklerini bu sözlerle itiraf etmiş oldu.PKK elebaşı Sabri Ok'tan Kılıçdaroğlu'na destek! Tabi ki birilerine destek vereceğiz..." | VideoTerör örgütünün yöneticilerinden olan Bese Hozat, açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduklarını dile getirirken terör eylemlerini de seçimlere kadar durdurduklarını açıkladı."Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var" diyen Hozat, seçim sürecinde güçlü ve birlikte bir mücadele yürütülürse AK Parti ve Başkan Erdoğan'a seçimi kaybettireceklerini savundu.PKK ve Halk TV aynı dilde buluştu! Terörist Bese Hozat'tan küstah açıklama | VideoHozat, "Eylemsizlik kararını yeniden değerlendirdik. Seçimler bitene kadar eylemlerimize son verme ve seçimden sonra da yeni bir durum değerlendirme kararı aldık" sözleriyle de terör saldırılarını durdurduklarını söyledi.HDP ekolünün eski genel başkanlarından ve son olarak yürüttüğü Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden PKK'ya destek verdiği için alınan Ahmet Türk CHP ile gerçekleştirdikleri ittifakın ardından yeniden sahneye çıktı. Tutuklandığı dönemde "Hasta ve yaşlıyım" algısı üzerinden serbest bırakılmak için elinden geleni yapan Ahmet Türk bugün Türkiye'yi ve seçmenimiz dediği Kürtleri tehdit edecek kadar iyi durumda!Diyarbakır'da gerçekleştirilen nevruz programında konuşan Ahmet Türk buraya gelenlere yönelik yaptığı konuşmada Kürt seçmene tehdit ve yaftalamalarda bulundu.Kullandığı ifadeler tepki çeken Ahmet Türk şunları söyledi: "Bugün Kürt halkına düşmanlık eden bu iktidara destek verenler Kürt halkına adeta düşmanlık ediyor. Bu büyük bir ahlaksızlık olur. Bunu açık bir şekilde dile getirmek istiyorum. Hiçbir Kürdün, bu iktidara oy verme, desteklemek gibi bir hakkı yoktur."Ahmet Türk konuşmasının devamında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyerek meydandakilere "Bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız" dedi.İYİ PARTİ'DEN İSTİFA: TERÖRÜN GÖLGESİNDE SİYASET YAPMAMİyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuzağıralioğlu, HDP'nin 6'lı koalisyona dahil olmasından rahatsız olduğunu açıklayarak, "terörün gölgesinde siyaset yapmam." dedi ve istifa etti."Terörün olduğu yerde olmayız" vurgusu yapan Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin sert ifadeler kullanmıştı. 'Güçlendirilmiş Parlamenter sistem' diyerek yola çıkıldığını belirten Ağıralioğlu, "Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli sunulmuş oldu." demişti.Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, biizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitinleri düzenler siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz.Ağıralioğlu bu açıklamalarının ardından verdiği dilekçeyle partisinden istifa etti.İyi Partili Ümit Özlale, verdiği bir röportajda, "İyi Parti olarak, HDP ile görüşülmesinden rahatsız değiliz." ifadelerini kullandı.Özlele kendisine yönetilen, Yavuz Ağıralioğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemesine ilişkin değerlendirmenizi daha önce yaptınız ve "Keşke aile içinde kalsaydı" dediniz. Sonrasında istifa geldi. Ağıralioğlu'nun istifasını nasıl değerlendirirsiniz? sorusuna şu yanıtı verdi:İlk önce Yavuz Ağıralioğlu'nu anlatayım. Kendisine 'Yavuz' dediğim için röportajda da 'Yavuz' demeyi tercih ederim. Yavuz benimle farklı siyasi görüşlere sahip, hayata bakışımız farklıydı. Fakat ben Yavuz'la partide sık sık fikir alışverişinde bulunuyordum, fikirlerimizi çarpıştırıyorduk. Bazen gülüyorduk, bazen anlaşamıyorduk ama partide benim sohbetimin olduğu biriydi. O yüzden katıldığım televizyon programında 'Ben ondan razıyım' dedim. Bu benim Yavuz'la ilgili, bir arkadaşı olarak pozitif düşüncelerim. Ama bence yaptığı açıklamalar partinin hiçbir şekilde görüşünü yansıtmadığı için partiye de yarar sağlamadı. O bakımdan ben, "Bu eleştirilerini keşke aile içerisinde söyleseydi. Partiyi hiçbir şekilde bağlamayan, üzen açıklamalar yapmasaydı" dedim.