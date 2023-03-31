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Ege'de korkutan deprem: AFAD son dakika duyurdu

AFAD, merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir'e 200 kilometre mesafede oluştu.

Ekleme: 31.03.2023 - 19:32 Güncelleme: 31.03.2023 - 19:34 / Editör: Ozge Selin
Ege'de korkutan deprem: AFAD son dakika duyurduAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Deprem İzmir'e 200 kilometre mesafede oluştu.
Ege'de korkutan deprem: AFAD son dakika duyurdu

Yerin yaklaşık 8 kilometre altında

Türkiye Saati ile 19.05'te meydana gelen sarsıntı, yerin 7.99 kilometre altında meydana geldi.
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