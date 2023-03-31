Ege'de korkutan deprem: AFAD son dakika duyurdu

AFAD, merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir'e 200 kilometre mesafede oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.Deprem İzmir'e 200 kilometre mesafede oluştu.Türkiye Saati ile 19.05'te meydana gelen sarsıntı, yerin 7.99 kilometre altında meydana geldi.