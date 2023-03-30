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Beyaz Gazete
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YSK'nın 'Erdoğan aday' açıklaması CHP yandaşlarını rahatsız etti: Fatih Portakal 'Bu ismi unutmayın' diyerek YSK Başkanı'nı hedef aldı

Muhalefet partisi temsilcilerinin aylardır diline doladığı "Recep Tayyip Erdoğan aday olamaz" manipülasyonları bugün itibarıyla sona erdi. YSK Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına yönelik itirazların reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi. Gelişme sonrası CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, sunduğu canlı yayında YSK Başkanı'nı, "Bu ismi unutmayın" diyerek hedef aldı.

YSK'nın 'Erdoğan aday' açıklaması CHP yandaşlarını rahatsız etti: Fatih Portakal 'Bu ismi unutmayın' diyerek YSK Başkanı'nı hedef aldı
Ekleme: 30.03.2023 - 21:34 Güncelleme: 30.03.2023 - 21:43 / Editör: Ozge Selin
YSK'nın 'Erdoğan aday' açıklaması CHP yandaşlarını rahatsız etti: Fatih Portakal 'Bu ismi unutmayın' diyerek YSK Başkanı'nı hedef aldı
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Cumhur İttifakı aday olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Bunun yanında 100 bin imza toplayan Muharrem İnce ve Sinan Oğan da adaylığını ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına muhalefetten itiraz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yasal olmadığı gerekçesiyle birçok parti tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz edildi.

YSK tartışmalara noktayı koydu: 'Erdoğan aday olabilir'

YSK Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına yönelik itirazların reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.

Karar CHP yandaşlarını rahatsız etti: Fatih Portakal 'Bu ismi unutmayın' diyerek YSK Başkanı'nı hedef aldı
Bu karar muhalefet kanadında rahatsızlıklara neden oldu.

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, sunduğu canlı yayında YSK Başkanı'nı hedef aldı.

'Bu ismi unutmayın' diyerek üstü kapalı göndermelerde bulunan Portakal, 'Elimizdeki anayasaya göre Erdoğan'ın aday olamayacağını anlıyoruz. YSK itirazları teker teker gözden geçirdi ve karar alındı. Ahmet Yener ismini unutmayın. Çok önemli bir isim.' diye konuştu.
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