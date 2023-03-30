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Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen esnaf için konteyner çarşı

Depremlerin ardından tekrardan mahallelerine dönme kararı alan mahalle halkının kalkınması ve ihtiyacının giderilmesi adına konteyner dükkanlar kurulmaya başlanıldı.

Ekleme: 30.03.2023 - 10:19 Güncelleme: 30.03.2023 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen esnaf için konteyner çarşı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılıyor.

Kentlerin yeniden kalkınması için çalışmalar sürüyor.

Yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından birçok ev ve iş yerinin yıkıldığı mahallede hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam ediyor.

Konteyner dükkanlar kuruldu
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde mahalle sakinleri depremlerden sonra ayrıldıkları mahallelerine tekrar dönmeye başlarken vatandaşların ihtiyaçlarını görmesi için konteyner dükkanlar hazırlanıyor.

Esnaf yeniden çalışmaya başladı
Mahalle meydanına kurulumu süren 15 konteyner dükkan ile esnaf vatandaşa yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Ericek Mahalle Muhtarı Lütfü Kaya, depremin ardından mahallede hiç dükkan kalmadığını söyledi.

"Şu an halen evlerimiz yıkık"
Mahallede 100 binanın olduğunu, 50'sinin yıkıldığını, yıkılmayanların da ağır hasarlı olduğunu anlatan Kaya, "Yaraların çoğu sarılmış durumda ama şu an halen evlerimiz yıkık, yıkılmayanlar temizlenecek." dedi.

"Şu an ilk ihtiyaç market"
Gelecek hafta afet evlerinin yapılmaya başlayacağını, mahalleye dönüşlerin başladığını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

Dönüşler başladığı için köy halkı perişan olmasın diye marketler açılıyor. Esnaf kefaletimiz, belediye başkanımız yardımcı oldu bu konteynerleri gönderdiler. Yakın bir zamanda faaliyet gösterecek.

15 tane konteyner dükkan geldi. Şu an ilk ihtiyaç market. Buranın 6 bin 500 - 7 bin nüfusu var. Bir hareketlilik olsun, gelen kimse mağdur olmasın, aradığı ihtiyaçları bulabilsin diye bu marketler en hızlı şekilde açılacak.

Bahçe işleri, çilek işleri de başladığı için halk dönmeye başladı. Herkes bağına bahçesine bakacak. Hayat devam ediyor.
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