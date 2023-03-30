  • USD: 19,11 - 19,14
  • EURO: 20,72 - 20,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Finlandiya'nın NATO yolu için gözler TBMM'de! Fin basınından dikkat çeken analiz: İsveç için çare Erdoğan

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'den yediği ret sonrası İsveç'te yaşanan skandallar Türkiye'nin NATO yolunda yalnızca Finlandiya'ya yeşil ışık yakmasına neden oldu. Finlandiya'nın da gözü kulağı bugün TBMM'den çıkacak kararda. Durum değerlendirmesi yapan Finlandiya basını ise Fin hükümetinin İsveç'i sonuna kadar desteklediğini, ancak İsveç'in NATO yolunun önünü açabilecek tek kişinin de son durumda yine Başkan Erdoğan olabileceğini ifade etti.

Finlandiya'nın NATO yolu için gözler TBMM'de! Fin basınından dikkat çeken analiz: İsveç için çare Erdoğan
Ekleme: 30.03.2023 - 10:19 Güncelleme: 30.03.2023 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Finlandiya'nın NATO yolu için gözler TBMM'de! Fin basınından dikkat çeken analiz: İsveç için çare Erdoğan
Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya teöre verdikleri destek nedeniyle Türkiye'den gelen veto, son zamanlarda dünya gündemini oldukça meşgul ediyordu.

Türkiye'nin taleplerini iki ülkeye de kabul ettirmesinin ardından NATO yolu açılmış olsa da İsveç'te peş peşe yaşanan skandallar sonrası NATO yoluna yeşil ışık yalnızca Finlandiya'ya yakılmış gibi görünüyor.

Finlandiya'nın NATO yolu için gözler TBMM'de! Fin basınından dikkat çeken analiz: İsveç için çare Erdoğan

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi, 23 Mart'ta Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanun teklifinin bugün Genel Kurul'da ele alınacağını bildirmişti.

Finlandiya'nın NATO yolu için gözler TBMM'de! Fin basınından dikkat çeken analiz: İsveç için çare Erdoğan

Finlandiya basınında da NATO süreci gündemde. Bugün yayımlanan bir haberde 'İsveç'in 'NATO işkencesi devam ediyor' ifadelerine yer verildi.

Haberde Macaristan'ın Türkiye ret verdiği sürece ret vermeye devam edeceğine dikkat çekilirken, İsveç'in de Finlandiya gibi NATO için çok önemli olduğuna dikkat çekildi.

Analize göre ilerleyen aylarda da İsveç'in NATO'ya girmek istemesini masaya getirebilecek tek kişi seçimlerden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ancak Finlandiya basını bu sürecin daha kısa sürede çözüme kavuşmasını istediklerini dile getirdi.

Ayrıca ülkedeki önemli bir seçim anketine de yer veren Finlandiya gazetesi halkın yüzde 80'inin NATO'yu; yarısından fazlasının ise İsveç olmadan NATO yolunu desteklediğini ifade etti.

Finlandiya hükümeti ise her ne kadar şu anki durum onayı beklese de politika olarak mutlaka İsveç'i destekleyeceğini belirtiyor.

Finlandiya'nın NATO yolu için gözler TBMM'de! Fin basınından dikkat çeken analiz: İsveç için çare Erdoğan
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Fatih Erbakan'dan Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu tepkisi: Spikerliğini yapacak hale geldi
Beyaz Saray alarma geçti: Biden'den Netanyahu'ya özel mesaj
CHP'li Karşıyaka Belediyesi işçileri, maaşlarını alamayınca iş bıraktı! Sokaklar çöple doldu
ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için yeni sınav kararı
İstanbul için çalışanlar var! İBB'nin yapmaktan vazgeçtiği Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı bakanlık tamamladı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e sert tepki! 'Bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…'
Finlandiya'nın NATO yolu için gözler TBMM'de! Fin basınından dikkat çeken analiz: İsveç için çare Erdoğan
MGK bugün toplanıyor: Masada üç önemli konu var
İyi Parti'den CHP'ye ortak liste cevabı
Al-Monitor: Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce olmadan kazanamaz
Haksız yere işten çıkartıldığını iddia eden işçi: CHP meğer emekçinin düşmanıymış
Muharrem İnce kibarca sepetlediği Kılıçdaroğlu'nun arkasından sert konuştu: Sokağa kim çıkamayacak göreceğiz
Kılıçdaroğlu 'Sana söz' dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı!
Başkan Erdoğan'dan Akşener'e tepki! 'Biz yapıyoruz dersek yaparız!'
Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır
Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a saldırı girişimi
T10x Togg kura sonuçları belli oldu! Yerli otomobil çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?
İnce Kılıçdaroğlu görüşmesine 'FOX TV' ayarı! İnce'nin 'Terörle mesafe' göndermesini kırptılar...
Bakan Dönmez duyurdu: Akkuyu'ya 27 Nisan'da nükleer yakıt geliyor
30 Mart hava durumu: Hem kar hem de sağanak etkili olacak!

30 Mart hava durumu: Hem kar hem de sağanak etkili olacak!

Güneş fırtınası 2.8 milyon kilometre hızla Dünya’yı vuracak: İletişim araçları ve elektronik aletler etkilenebilir

Güneş fırtınası 2.8 milyon kilometre hızla Dünya’yı vuracak: İletişim araçları ve elektronik aletler etkilenebilir

Sucuk yerine ot yediriyorlar: Gıda Denetçileri Derneği hileli olanları tek tek tespit etti

Sucuk yerine ot yediriyorlar: Gıda Denetçileri Derneği hileli olanları tek tek tespit etti

Eğitime kar engeli! İşte eğitim öğretime ara verilen il ve ilçeler

Eğitime kar engeli! İşte eğitim öğretime ara verilen il ve ilçeler

Silivri açıklarında yakalandı! 'Canavar gibi ama değil'

Silivri açıklarında yakalandı! 'Canavar gibi ama değil'

Emeklilik başvurusu yapacak EYT'liler dikkat: Son gün 31 Mart

Emeklilik başvurusu yapacak EYT'liler dikkat: Son gün 31 Mart