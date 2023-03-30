CHP yandaşı Merdan Yanardağ İnce ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeyi anlattı: Amacı CHP'yi ele geçirmek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geride kalan gün parti genel merkezinde Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Kendisine destek vermesi için İnce'nin kapısını çalan CHP lideri, "Hoş geldiniz, güle güle" şeklindeki manidar sözlerle eli boş şekilde yolcu edildi. Söz konusu gelişme CHP kanadında büyük bir rahatsızlığa neden oldu. CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ, İnce'yi hedef alan açıklamalarında o görüşmede neler yaşandığını anlattı. "İnce'nin amacı CHP'yi ele geçirmek" diyen Yanardağ, "Bu bilgiyi bizzat orada yer alan bir kişiden elde ettim." dedi ve İnce'nin isteklerinin ne olduğunu sıraladı.

HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.Kılıçdaroğlu, sofrayı büyütmek istediklerini söylerken; İnce ise terör örgütlerinin hedefinde olduklarını vurgulayıp, HDP-CHP ittifakına göndermelerde bulunarak, 'Menfaat ittifaklarına karşıyız. İlkelerimiz çok nettir. Asla geri adım atmayız.' diyerek adaylıktan çekilmeyeceğini bir de kameralar karşısında ilan etti.İnce'nin ayrıca CHP liderini uğurlama şekli de dikkati çekti. Kılıçdaroğlu'nu manidar şekilde, 'Hoş geldiniz, güle güle' diyerek uğurlayan İnce'nin sözleri, CHP kanadında büyük rahatsızlığa neden oldu.CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ, İnce'yi hedef alan açıklamalarında o görüşmede neler yaşandığını anlattı. 'İnce'nin amacı CHP'yi ele geçirmek' diyen Yanardağ, 'Bu bilgiyi bizzat orada yer alan bir kişiden elde ettim.' dedi.Yanardağ konuya ilişkin Tele 1 canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Bir şansı vardı. İçeriden bilgilerimiz var. CHP'den 30 milletvekili istediğini ve Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan istifa etmesini istediğini ve CHP'nin de buna uygun davranmayarak pazarlığa girişmediğini öğrendik. Bu konularda iddialıyım. Bu bilgiyi bizzat orada yer alan bir kişiden elde ettim.Asıl hedefi şu, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde 30 vekille geldiğini düşünün. Kendisi CHP'ye yeniden ele geçirmeye çalıştığı, planlandığı anlaşılıyor. Dolayısıyla evdeki hesabı da çarşıya uymadığı, siyasetten döndüğü çok belli.