CHP'nin Halk TV'sinden İnce'ye 'TERÖR' sansürü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü. Bir süredir CHP'den kopardığı oylarla rahatsızlık oluşturan ve adeta gitmesi için çabaladıkları İnce'yi geri döndürmek için türlü oyunlara başvuran CHP Genel Başkanı buradan eli boş döndü.Görüşme sonrası ortak açıklama yapan ikilinin gergin olduğu gözlenirken Muharrem İnce kameralar önünde eski genel başkanına siyaset dersi verircesine bir üslupla mukabele etti.İnce ise Memleket Partisi olarak ittifakların olması gerektiğine dikkat çekerek, 'Bu ittifaklar menfaat ittifakları olmamalı, ilke ittifakları olmalıdır. Bizim ilkelerimiz çok nettir. Biz bir, Atatürk'ü tartıştırmayız iki, teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına, FETÖ'süne IŞİD'ine aklınıza kim geliyorsa DHKP-C'si hepsine, Hizbullah'ına. Biz kadın hakları konusunda da çok kararlıyız. Asla geri adım atmayız' dedi.Cumhurbaşkanlığına aday olduğu dönemde CHP genel merkezinden aranarak 'Muharrem İnce'nin fazla parlatılmaması' talimatını aldığı bilinen Halk TV dün de İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun gözlerine bakarak yönlerek söylediği terör örgütleriyle mesafe sözlerini sansürledi.Halk TV'nin uyguladığı sansürün biçimi de çokça tartışılacak cinstendi. İnce'nin açıklamalarından örgüt isimlerinin olduğu gibi terör kelimesinin dahi kaldırıldığı görüldü.Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinçli İnce'ye yönelik o dönemdeki sansürü şu ifadelerle anlatmıştı:'Halk TV'nin genel müdürüyken 'Muharrem İnce dışlanmadı' diyen yalan söyler. Mobbing uygulandı İnce'ye. İl il gezerken biz de Halk TV olarak yayınlıyoruz. Genel Merkez'den bana telefon açılıyor. 'Neden bu kadar veriyorsun bunu?' CHP Genel Merkezi'nden aranıyordum. CHP Genel Başkan Yardımcısı bizzat 'İnce'yi neden bu kadar gösteriyorsun. Başımıza bela mı edeceksin? O sırada CHP'nin adayı düşünün' dedi.