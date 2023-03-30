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Beyaz Gazete
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CHP'nin Halk TV'sinden İnce'ye 'TERÖR' sansürü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi ziyaret ettiği görüşme sonrasındaki açıklamalarıyla gündeme oturan İnce'ye CHP'li Halk TV'den yine sansür geldi. Halk TV görüşme sonrası açıklamaları okurlarına aktarırken İnce'nin terör örgütleriyle ilgili sözlerini, terör kelimesini ve örgütlerin isimlerini haberden çıkardı.

CHP'nin Halk TV'sinden İnce'ye 'TERÖR' sansürü
Ekleme: 30.03.2023 - 13:21 Güncelleme: 30.03.2023 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin Halk TV'sinden İnce'ye 'TERÖR' sansürü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü. Bir süredir CHP'den kopardığı oylarla rahatsızlık oluşturan ve adeta gitmesi için çabaladıkları İnce'yi geri döndürmek için türlü oyunlara başvuran CHP Genel Başkanı buradan eli boş döndü.

KILIÇDAROĞLU'NA BAKARAK BİZİM 'İLKELERİMİZ VAR' DEDİ

Görüşme sonrası ortak açıklama yapan ikilinin gergin olduğu gözlenirken Muharrem İnce kameralar önünde eski genel başkanına siyaset dersi verircesine bir üslupla mukabele etti.

'TERÖRE KARŞI MESAFELİYİZ' MESAJI

İnce ise Memleket Partisi olarak ittifakların olması gerektiğine dikkat çekerek, 'Bu ittifaklar menfaat ittifakları olmamalı, ilke ittifakları olmalıdır. Bizim ilkelerimiz çok nettir. Biz bir, Atatürk'ü tartıştırmayız iki, teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına, FETÖ'süne IŞİD'ine aklınıza kim geliyorsa DHKP-C'si hepsine, Hizbullah'ına. Biz kadın hakları konusunda da çok kararlıyız. Asla geri adım atmayız' dedi.

CHP'nin Halk TV'sinden İnce'ye 'TERÖR' sansürü

CHP'Lİ HALK TV'DEN SANSÜR

Cumhurbaşkanlığına aday olduğu dönemde CHP genel merkezinden aranarak 'Muharrem İnce'nin fazla parlatılmaması' talimatını aldığı bilinen Halk TV dün de İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun gözlerine bakarak yönlerek söylediği terör örgütleriyle mesafe sözlerini sansürledi.

'TERÖR' MESAJINI TAMAMEN SİLDİLER

Halk TV'nin uyguladığı sansürün biçimi de çokça tartışılacak cinstendi. İnce'nin açıklamalarından örgüt isimlerinin olduğu gibi terör kelimesinin dahi kaldırıldığı görüldü.

CHP'nin Halk TV'sinden İnce'ye 'TERÖR' sansürü

ŞABAN SEVİNÇLİ AÇIKLAMIŞTI: 'CHP'DEN ARADILAR! BUNU BAŞIMIZA BELA EDECEKSİN' DEDİLER

Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinçli İnce'ye yönelik o dönemdeki sansürü şu ifadelerle anlatmıştı:

'Halk TV'nin genel müdürüyken 'Muharrem İnce dışlanmadı' diyen yalan söyler. Mobbing uygulandı İnce'ye. İl il gezerken biz de Halk TV olarak yayınlıyoruz. Genel Merkez'den bana telefon açılıyor. 'Neden bu kadar veriyorsun bunu?' CHP Genel Merkezi'nden aranıyordum. CHP Genel Başkan Yardımcısı bizzat 'İnce'yi neden bu kadar gösteriyorsun. Başımıza bela mı edeceksin? O sırada CHP'nin adayı düşünün' dedi.
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