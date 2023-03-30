30 Mart hava durumu: Hem kar hem de sağanak etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara ve İç Ege'nin doğusunun, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçmesi; yağışların Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusundaki yağışların ise yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.EDİRNE -1°C, 14°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlıKIRKLARELİ -1°C, 12°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya'nın doğusu, Afyonkarahisar, Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR -7°C, 4°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ 1°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıİZMİR 5°C, 17°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 1°C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde (Mersin hariç) Doğu Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, Burdur ve Isparta çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında kuzeybatı yönlerden, doğusunda önceleri batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutluHATAY 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıK.MARAŞ 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA -4°C, 3°CÇok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR -6°C, 4°CÇok bulutlu, bu akşam ve bugün (Perşembe) karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA -2°C, 4°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıSİVAS -8°C, -1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıÇok bulutlu, bölgenin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU -6°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıDÜZCE -3°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKASTAMONU -4°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıZONGULDAK 2°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlıÇok bulutlu, bölgenin kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA -2°C, 5°CÇok bulutlu, bu akşam ve bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN 3°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTOKAT -2°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON 5°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 0°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlıERZURUM -4°C, -1°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlıKARS -2°C, 5°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA -2°C, 6°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 2°C, 11°CÇok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlıDİYARBAKIR 4°C, 10°CÇok bulutlu, bu akşam ve bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP 0°C, 9°CÇok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA 4°C, 13°CÇok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlı