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30 Mart hava durumu: Hem kar hem de sağanak etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Yurt genelinde soğuk hava devam ederken perşembe günü için yeni uyarı geldi. Sıcaklıkların cumartesi gününe kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi ön görülüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, il il 30 Mart hava durumu raporu.

Ekleme: 30.03.2023 - 08:43 Güncelleme: 30.03.2023 - 08:49 / Editör: Ozge Selin
30 Mart hava durumu: Hem kar hem de sağanak etkili olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara ve İç Ege'nin doğusunun, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçmesi; yağışların Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusundaki yağışların ise yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

KIRKLARELİ -1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya'nın doğusu, Afyonkarahisar, Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -7°C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 1°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde (Mersin hariç) Doğu Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, Burdur ve Isparta çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında kuzeybatı yönlerden, doğusunda önceleri batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

K.MARAŞ 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA -4°C, 3°C
Çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR -6°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Perşembe) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA -2°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS -8°C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -6°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -3°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK 2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA -2°C, 5°C
Çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 3°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT -2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 5°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 0°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı

ERZURUM -4°C, -1°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARS -2°C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA -2°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 2°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 4°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 0°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 4°C, 13°C
Çok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlı
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