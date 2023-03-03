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Şadi Yazıcı'dan CHP ve İBB'ye çağrı! İmamoğlu kentsel dönüşüm için bir çivi çakmadı!

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla’da Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri tarafından engellenen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Şadi Yazıcı'dan CHP ve İBB'ye çağrı! İmamoğlu kentsel dönüşüm için bir çivi çakmadı!
Ekleme: 3.03.2023 - 11:07 Güncelleme: 3.03.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Şadi Yazıcı'dan CHP ve İBB'ye çağrı! İmamoğlu kentsel dönüşüm için bir çivi çakmadı!
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'da Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri tarafından engellenen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Meclis kararı gerektiren tüm dönüşüm projelerine CHP ve Muhalefet Partili meclis üyelerinin mahkeme yoluyla sudan sebeplerden dava açarak meseleyi sulandırıp engellemeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Yazıcı, “Vatandaşımızı “rantsal dönüşüm” diyerek tahrik etmeye çalıştılar. Türlü gerekçelerle mahkemeye giderek süreçleri yavaşlattılar. Hepsini Tuzla halkına bir kez daha şikâyet ediyorum. Deprem bölgelerinde, bu zihniyetin engelleri nedeniyle kentsel dönüşüm projeleri maalesef yeterince yapılamadı. Canlarımıza mal oldular. Lütfen bu aymazlığa Tuzla'da hiçbir vatandaşımız pirim vermesin.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzla'da bir tane bile kentsel dönüşüm projesi yapmadığını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Kentsel dönüşüm denince aklına, sadece kayınpederinin oturduğu ev gelen Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef kentsel dönüşümün engellerinden biri. İlçe belediyesi olarak binlerce konutu dönüştürdüğümüz Tuzla'da İstanbul'un en büyük kamu kaynağını kullanan, kentsel dönüşümün birinci derece sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir, rakamla, yazıyla, işaretle 1 dairenin bile dönüşümünü yapmadı. Allah göstermesin, bir afette kentsel dönüşüm yapılmadığı için kaybedilecek canların sebebi olursunuz. Ya bir yol bulun ya bir yol açın ya da yoldan çekilin”

“HEM AFETLE HEM DE AFET MAĞDURLARINI İSTİSMAR EDENLERLE MÜCADELE ETTİK”
 Başkan Yazıcı; “Dünyanın ve Asrın en büyük afetini küçültmeye çalışan, gerçeği örtüp kaos beslemeye çalışan herkes bilmeli ki; merkez üssü karada olan, yeryüzüne bu kadar yakın, 90 ülkenin nüfusundan fazla bir nüfusu etkileyen art arda gelen bu kadar çok depremin, böyle bir afetin kayda geçmiş bir örneği yok. Bilimsel gerçek budur. Biz milletçe, hem bu afetle hem de bu afeti, bu afetin mağdurlarını istismar edenlerle mücadele ettik. Mücadele ediyoruz. Asrın afetinin yaralarını Allah'ın izniyle saracağız. Devletimiz bunun için çalışıyor. Belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, milletimiz bunun için seferber. Bu afet, doğal olarak İstanbul'un beklediği depremi tekrar gündeme getirdi. Tedirginliğimizi artırdı. Tuzla Belediyesi olarak yıllardır “Kentsel Dönüşüm” için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda 1.876 binamızı, 8.665 bağımsız bölümü dönüştürdük. Hali hazırda 60 sitenin kentsel dönüşümünü onayladık. 41 site ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Şubat ayı itibarıyla Tuzla'da TOKİ'nin 20.000 yeni konut projesi ilerlemeye başladı. Tuzla Belediyesi, TOKİ ve Emlak Konut eliyle yaptığımız deprem güvenli 8485 konuta vatandaşlarımızı yerleştirdik. Takip eden süreçte de aynı gayret ve duyarlılıkla devam edeceğiz” dedi.

“YAPTIĞIMIZ HER KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNE CHPLİ MECLİS ÜYELERİ ENGEL ÇIKARTTILAR”
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Yaptığımız her kentsel dönüşüm projesine Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri başta olmak üzere, muhalefet meclis üyeleri ve bir siyasi partinin arka bahçesi gibi çalışan Mimar Mühendisler Odaları engel çıkarttılar, engel çıkartıyorlar. Vatandaşlarımızı akla gelmedik iddia ve iftiralarla kentsel dönüşüme karşı tahrik ettiler, tahrik ediyorlar. Açtıkları davalarla süreci uzatıyorlar. Her kentsel dönüşüm projesine rantsal dönüşüm yaftası yapıştırarak bu hayati dönüşüm çalışmalarını karalıyorlar. On binlerce vatandaşımızın canı üzerinden Siyaset devşirme gayretiyle çırpınıyorlar. İşin en trajik kısmı şu; şimdi neden ‘Kentsel Dönüşüm yapılmıyor' diyebilecek kadar yüzsüzler.
Tuzla'da Beşevler kentsel dönüşüm projemize CHP ve İyi Partili Üyeler ret oyu verdiler. İçmeler Askeri Alan Kentsel Dönüşüm Projemizi, Marmados – Bin Evler sakinlerini “Yaptırmayın kentsel dönüşümü. Biz iktidar olunca yaptırırız.” diyerek engellemeye çalıştılar. CHP ve İyi Partili Belediye Meclis Üyeleri bu dönüşüme de ret oyu verdiler” ifadelerini kullandı.

Şadi Yazıcı'dan CHP ve İBB'ye çağrı! İmamoğlu kentsel dönüşüm için bir çivi çakmadı!

“VATANDAŞIMIZI RANTSAL DÖNÜŞÜM DİYEREK TAHRİK ETMEYE ÇALIŞTILAR”
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Penguen sitesi ve yakın çevresi kentsel dönüşüm projemize eski 6292 parsel ve yakın çevresi kentsel dönüşüm projemize ret oyu verdiler. Meclis kararı gerektiren tüm dönüşüm projelerine kulp takmaya çalıştılar, meseleyi sulandırdılar, vatandaşımızı rantsal dönüşüm diyerek tahrik etmeye çalıştılar. Türlü gerekçelerle mahkemeye giderek süreçleri yavaşlattılar. Hepsini Tuzla halkına bir kez daha şikâyet ediyorum. Deprem bölgelerinde bu zihniyetin engelleri nedeniyle kentsel dönüşüm projeleri maalesef yeterince yapılamadı. Canlarımıza mal oldular. Lütfen bu aymazlığa Tuzla'da hiçbir vatandaşımız pirim vermesin.”

“KİPTAŞ GİBİ BİR KURUMU KENDİ FİRMASI GİBİ YAPSATÇI İNŞAAT FİRMASINA DÖNÜŞTÜRDÜ”
Başkan Yazıcı, “Kentsel dönüşüm denince aklına, sadece kayınpederinin oturduğu ev gelen Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef kentsel dönüşümün engellerinden biri. İlçe belediyesi olarak binlerce konutu dönüştürdüğümüz Tuzla'da İstanbul'un en büyük kamu kaynağını kullanan, kentsel dönüşümün birinci derece sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir, rakamla, yazıyla, işaretle 1 dairenin bile dönüşümünü yapmadı. Müteahhitlik döneminde yaptığı binalar tartışma konusu olan Sayın Başkan maalesef KİPTAŞ gibi bir kurumu kendi firması gibi yapsatçı inşaat firmasına dönüştürdü” dedi.

Başkan maalesef KİPTAŞ gibi bir kurumu kendi firması gibi yapsatçı inşaat firmasına dönüştürdü” dedi.

“ENGEL OLDUĞUNUZ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÜZERİNDEKİ ENGELİNİZİ KALDIRIN”
Başkan Yazıcı,” Kentsel dönüşüm bütçesini kısması bir yana. Ne Tuzla'da ne de İstanbul'da Kentsel dönüşüm adına sosyal konut adına bir çivi çakmadı. Ünvanı nedeniyle saygı talep eden, ezberlenmiş kelimelerin Sayın Başkanını üzerine düşeni yapmaya davet ediyorum. Hemen şimdi Kentsel dönüşüm projelerini başlatın. Engel olduğunuz kentsel dönüşüm projeleri üzerindeki engelinizi kaldırın. Yap satçılık için kullandığınız kaynakları bu yolla elde ettiğiniz gelirleri eski binaların dönüşümüne harcayın. Eğer bilmiyorsanız, buyurun gelin. Tuzla Belediyesi'nin imkânlarıyla yaptığımız kentsel dönüşüm projelerini anlatalım. Tecrübelerimizi paylaşalım. Seçim beyannamenizde bile bile söylediğiniz yalanlarla göz boyamaya devam edemezsiniz. Gelecekte unvanınız sadece yalancı kalmaz, Allah göstermesin, bir afette kentsel dönüşüm yapılmadığı için kaybedilecek canların sebebi olursunuz. Ya bir yol bulun ya bir yol açın ya da yoldan çekilin. Kentsel dönüşüm projelerini engelleyenlere akıl ve izan diliyorum” dedi.

Şadi Yazıcı'dan CHP ve İBB'ye çağrı! İmamoğlu kentsel dönüşüm için bir çivi çakmadı!


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