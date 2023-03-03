  • USD: 18,87 - 18,90
  • EURO: 20,05 - 20,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ordu’da denizde 'mayın' alarmı! Cisim güvenlik çemberine alındı

Ordu’da denizde görülen bir cisim ekipleri harekete geçirdi. Mayına benzeyen cisim nedeniyle alan güvenlik çemberine alınırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Ekleme: 3.03.2023 - 10:19 Güncelleme: 3.03.2023 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Ordu’da denizde 'mayın' alarmı! Cisim güvenlik çemberine alındıEdinilen bilgiye göre, vatandaşlar Cumhuriyet Mahallesi'nde denizde bir cisim olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cismin mayın olabileceği şüphesi üzerine bölgede güvenlik önlemi aldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizden inceleme başlattı. Olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS), polis, itfaiye ve emniyet bomba imha uzmanı ekipleri de yönlendirildi.

Sahilden yaklaşık 30 metre açıkta bulunan ve mayına benzediği görülen cisim, dalgaların şiddetiyle kıyıya yaklaşarak kayalıklara takıldı.

Bomba imha uzmanı, cismin yanına giderek inceleme yaptı.

Bölgede bulunan vatandaşlar alandan uzaklaştırılırken, cismin kıyıya alındıktan sonra inceleneceği belirtildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Ordu’da denizde 'mayın' alarmı! Cisim güvenlik çemberine alındı

Ordu’da denizde 'mayın' alarmı! Cisim güvenlik çemberine alındı




GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İsveç şimdi ne yapacak? ABD'den İsveç'e şok: Şart değil...
Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
Muhalif isimden flaş kulis: Akşener bugün masadan çekilebilir
Fondaş medya ile İYİ Partililer birbirine girdi! 'Küçük bir nokta kadar kalır...'
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e büyük şok: Benim adayım genel başkanımdır
Şadi Yazıcı'dan CHP ve İBB'ye çağrı! İmamoğlu kentsel dönüşüm için bir çivi çakmadı!
Kritik toplantıya Başkan Erdoğan liderlik edecek! Dirençli şehirler için tarihi adım
1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye
Enflasyon rakamları açıklandı: Son 12 ayın en düşük seviyesi
OHAL bölgesi için yeni kararlar alındı: Kredi yapılandırması ve eğitim desteği verilecek
İki farklı binada enkaz altında kaldılar; Depremin ayırdığı nişanlı çiftten bu kareler kaldı
Depremin etkilediği 11 ilde yapılacak 21 bin 444 konutun ödeme koşulları belli oldu
6'lı masa toplantısında neler yaşandı? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'i şok eden çıkış!
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde Sincar askeri sorumlusu etkisiz...
'Sürpriz var mı?' sorusuna net yanıt verdi: Gelecek Partili isim 6 marttan önce adayı açıkladı
Ekşi Sözlük hakkında yeni gelişme: Engelleme kararı kesinleşti
Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!
CHP'li Özgündüz'den İYİ Parti'li Dikbayır'a ortak aday salvosu: Kimse millet adına ahkam kesmesin
'Altılı Masa'da ortak aday çıktı' iddialarına İYİ Partili Erhan Usta'dan yalanlama
İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' mesaisi: Akşener kurmaylarını topladı
3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Yeni fay! Sismik araştırmalar ortaya çıkardı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor...

Yeni fay! Sismik araştırmalar ortaya çıkardı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor...