'Akşener masayı dağıtırsa belgeleri açıklarım' demişti: Yaşar Okuyan Beyaz Gazete'ye konuştu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrıldıklarını açıklaması gündeme bomba gibi düştü.Siyaset gündemi bu haberle çalkalanırken; tüm gözler günler önce 'Meral Akşener masayı dağıtırsa belgeleri açıklarım' açıklamasını yapan Yaşar Okuyan'a çevrildi.Bu sözlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Okuyan partisinden ihraç edilmişti.Masanın Akşener'in sözleri üzerine dağılmaya başlamasının ardından Yaşar Okuyan Beyaz Gazete'ye konuştu.Akşener'in masayı dağıtmaya yönelik hamlesini nereden bildiği hakkındaki soruyu yanıtlayan Okuyan, bu sonu tahmin ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;"Ben Meral Akşener'i eskiden tanırım. Meral Hanımı İçişleri Bakanlığı döneminden iyi tanırım. Benim evimin üstündeki boş olandaki dairede beni dinlemek için karakol kuran kadındır."Okuyan, Meral Akşener'in kim olduğunun ortaya çıktığını söylerken açıklamalarına şöyle devam etti;"Meral Akşener’in kim olduğunu anlatmak bakımından şahsen bir görev adediyorum kendime ve zaten meral Akşener'in efelenmesi yüzünden partisi en az 5 puan kaybedecek"Öte yandan Yaşar Okuyan, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da bulunduğu CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanının "Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu" bildirisi yayınlayacağı iddiasını Beyaz Gazete'ye aktardı.