  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 20,02 - 20,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

11 ile 11 ayrı master planı! İlk kazma vuruldu: Bakan Kurum: İlk Evim'de sürecek afet konutlarımız da yükselecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya'da kalıcı konutlarla ilgi çalışmaların yer aldığı bir video paylaşarak, "Malatya Battalgazi'de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 1.073, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında 'İlk Evim' projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. 'İlk Evim' de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek!" ifadelerini kullandığı bir mesaj yayımladı.

11 ile 11 ayrı master planı! İlk kazma vuruldu: Bakan Kurum: İlk Evim'de sürecek afet konutlarımız da yükselecek
Ekleme: 3.03.2023 - 13:27 Güncelleme: 3.03.2023 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
11 ile 11 ayrı master planı! İlk kazma vuruldu: Bakan Kurum: İlk Evim'de sürecek afet konutlarımız da yükselecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 'asrın felaketi' olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da afet konutları için ilk kazmanın vurulduğunu aktardı.

Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda afet konutlarının yanı sıra Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında inşa edilen konutların da hızla yükseldiğini belirterek, 'Malatya Battalgazi'de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 1.073, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında 'İlk Evim' projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. 'İlk Evim' de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek!' ifadelerine yer verdi.

11 ile 11 ayrı master planı! İlk kazma vuruldu: Bakan Kurum: İlk Evim'de sürecek afet konutlarımız da yükselecek

'MALATYA'DA SOSYAL KONUTLAR DA HIZLA YÜKSELİYOR'

Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan videoda deprem konutları için istişareler yapılarak, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alındığı belirtildi. Yeni yerleşim bölgelerinde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarının ardından konut yapımına uygun zeminlerde çalışmaların başladığı vurgulanarak Malatya'da ilk kazmanın vurulduğu aktarıldı.

Paylaşımda bir yandan deprem konutları için çalışmaların başladığı belirtilirken, diğer taraftan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ifade edildi.

11 ile 11 ayrı master planı! İlk kazma vuruldu: Bakan Kurum: İlk Evim'de sürecek afet konutlarımız da yükselecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yeni yerleşim yerlerinin belirlendiğini ifade eden TOKİ Teknik İşler Daire Başkanı Arif Güney Gültekin, 'Malatya'daki alanlar belirlendi. Zemin etütleri yapıldı, projeleri yapıldı ve ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz.

Deprem konutları yatay mimari zemin artı 3 veya zemin artı 4 olarak yapılacak. Hızlı bir şekilde bir yıl içinde teslim edeceğiz.' dedi.

11 ile 11 ayrı master planı! İlk kazma vuruldu: Bakan Kurum: İlk Evim'de sürecek afet konutlarımız da yükselecek

'11 İLDE 11 AYRI MASTER PLANLA ÇALIŞILIYOR'

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise 11 ilde 11 ayrı master planla çalışılırken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından her şehrin dokusuna uygun özel konutlar inşa edileceği ifade edildi. Deprem bölgesinde yapılacak afet konutları şehrin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanacak. Binalar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edilecek. Yeni yapılacak konutlarda ise dükkânlar bina altlarında yer almayacak.

Bugün itibariyle 21 bin 244 konutun yapımına başlanıyor. 2 ay içerisinde de 11 ilde 244 bin konutun temelleri atılacak. İnşaat süreçleri merkezlerde, rezerv alanlarda ve köylerde eş zamanlı şekilde yürütülecek.

11 ile 11 ayrı master planı! İlk kazma vuruldu: Bakan Kurum: İlk Evim'de sürecek afet konutlarımız da yükselecek
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Halk TV canlı yayınında Meral Akşener'e beddua
İBB’den kaçak inşaat: Basit onarım tabelası altında izinsiz, ruhsatsız...
Meral Akşener Altılı Koalisyonu dağıttı! Başkan Erdoğan'ın altılı masa sözleri yeniden gündem oldu
6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola
Meral Akşener altılı masayı dağıttı! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Hiç merak etmeyin...
Meral Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a çağrı!
6'lı koalisyonun son toplantısından sonra İyi Parti'den art arda açıklamalar
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener GİK üyelerini topladı! Altılı koalisyon dağılacak mı?
ABD medyası tedirgin: 6'lı koalisyonun parlama zamanı krize dönüştü! Muhalefete yeni yol haritası
Başkan Erdoğan 'Afet Zirvesi'nde duyurdu! Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz
Altılı Masa'dan cumhurbaşkanı adayı olarak çıktığı değerlendirilen Kılıçdaroğlu seçim kampanyası için fotoğraf stüdyosunda
Kılıçdaroğlu’nun danışmanı İbrahim Uslu’dan Meral Akşener’e üstü kapalı tehdit: Masadan kalkarsa maliyeti olur
11 ile 11 ayrı master planı! İlk kazma vuruldu: Bakan Kurum: İlk Evim'de sürecek afet konutlarımız da yükselecek
Hakimlikten darbecilerin lehine şaşırtıcı karar: Kişilik ihlaliymiş
İsveç şimdi ne yapacak? ABD'den İsveç'e şok: Şart değil...
Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
Muhalif isimden flaş kulis: Akşener bugün masadan çekilebilir
Fondaş medya ile İYİ Partililer birbirine girdi! 'Küçük bir nokta kadar kalır...'
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e büyük şok: Benim adayım genel başkanımdır
Şadi Yazıcı'dan CHP ve İBB'ye çağrı! İmamoğlu kentsel dönüşüm için bir çivi çakmadı!
3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...