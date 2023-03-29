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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Elektrik ve doğal gazda indirim...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında vatandaşlara müjdeyi verdi. Erdoğan, nisan ayında elektrikte tüm abone gruplarında yüzde 15 indirime gidileceğini açıkladı. Sanayide ise doğalgaza yüzde 20 indirim uygulanacağını duyurdu. Erdoğan, Arife Günü, Karadeniz Gazı ile ilgili müjdeler açıklayacağını söyledi, "İki bayramı bir arada yaşayacağız" dedi. Erdoğan, cumhurbaşkanı yardımcılıkları ve bakanlıkların işporta tezgahında satılır gibi dağıtılmasından rahatsız olduklarını da sözlerine ekledi.

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Elektrik ve doğal gazda indirim...
Ekleme: 29.03.2023 - 12:14 Güncelleme: 29.03.2023 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Elektrik ve doğal gazda indirim...
Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, milletin bir kez daha en doğru kararı vereceğini ve 14 Mayıs'ta 7'li koalisyonu yenilgiye uğratacağını söyledi. Erdoğan, HDP'nin koalisyona katılmasına değinerek, "Neyin pazarlığını yaptınız? Ne vaat ettiniz?" dedi.

"1 YILDA DEPREM KONUTLARINI TESLİM EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Önümüzdeki sınırlı vakitte en fazla ili ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşacağız.

Bizim kalbimizde hep deprem bölgesi olacaktır.

Altyapısı ve tüm diğer hizmetleri ile adeta yeni bir şehir gibi kurduğumuz geçici barınma alanlarını genişleteceğiz. Kalıcı konutların inşasına söz verdiğimiz gibi 1 yılda bitecek şekilde devam ediyoruz, edeceğiz.

Pazartesi günü, diğer illerimizin ardından Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman'da da eğitim, öğretime başladık. Hızla yeni hastaneler inşa edip devreye alıyoruz.

Deprem bölgesini ayağa kaldıracak çalışmaları yaparken, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan da asla geri adım atmayacağız.

Pazartesi günü TOGG yönetim kurulu üyeleri misafirimiz olacak. TOGG 177 binin üzerinde sipariş aldı. Ülkemiz, ilk yerli otomobiline sahip çıktı.

"PAZARTESİ İLK ARACIMIZI TESLİM ALACAĞIZ"

Her başarının ardında, işte böyle bir emek, büyük bir sabır, büyük bir gayret var. Üretilecek ilk TOGG'a talip olduğumuzu söylemiştik. Pazartesi inşallah ilk aracımızı teslim alacağız.

ELEKTRİKTE YÜZDE 15 İNDİRİM

Arife Günü, Karadeniz Gazı'nın Filyos'a getirilmesi töreni yapılırken, milletimize yeni müjdelerimiz olacak. İki bayramı bir arada yaşayacağız. Şimdiden 2 müjdeyi paylaşalım. Elektrikte tüm abonelere yüzde 15 indirim. Sanayide doğal gaz kullanımına yüzde 20 indirim yapacağız.

1000 MADENCİ ALINACAK

10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. TTK'ya 1000 madenci alıyoruz.

"7'Lİ KOALİSYON KESİN BİR YENİLGİYE UĞRAYACAK"

Önceki gün Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. YSK'nın açıklamasına göre benimle birlikte 4 aday bulunuyor. Bu gelişmenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin basireti ve ferasetine güveniyoruz. Milletimizin 14 Mayıs'ta ülkesi, kendisi ve geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Milletin iradesi yine galip gelecek, Türkiye 20 yıldır sürdürdüğü demokrasi yolculuğunu yine sürdürecek. Bu tekerlek tümsekte kalmayacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse engel olamayacak. Kavgadan, kaostan başka hiçbir vaadi olmayan 7'li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayacak, siyasi bir mefta olacak.

"YALANLARLA MİLLETİMİZİN KAFASININ BULANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Mitinglerimizde yüksek sesli müzik kullanmayacağız. Muhalefetin aymazlığına rağmen biz taviz vermeyeceğiz. Böyle bir dönemde bile çıkar peşinde koşanlar aitibar etmeyeceğiz. Eleştirilerimizi dillednireceğiz, hadisizliklere gereken cevabı da vereceğiz. Yalanlarla milletimizin kafasının bulandırılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanlığının, cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarının, bakanlıkların, milletvekilliklerinin, 'Ne vereyim abime' şeklinde bir işporta tezgahına çevrilmesinden rahatsızız.

"MİLLETİMİZ 14 MAYIS'TA GEREKEN CEVABI VERECEK"

PKK ile FETÖ ile diğer terör örgütleri ile, onları üzerimize salan karanlık mahfiller ile yürünen yolun hayra çıkması imkansızdır.

Ekranları başında bizi izleyen milletim öyle inanıyorum ki, bu gerçekleri görüyor ve biliyor. Bunlara 14 Mayıs'ta gereken cevabı da verecektir.

Anamuhalefetin başındaki zat terör örgütünü nasıl tanımlıyor, arkadaşları nasıl tanımlıyor. Yavru muhalefet nasıl tanımlıyor. Biz bunları milletimize teker teker anlatacağız. Başka çare yok. Anlatalım ki, vatandaşlarımız bunların farkına varsın. Hiçbir siyasi parti, terör örgütleri ile arasındaki mesafeyi net bir şekilde belirlemeden meşruiyet kazanamaz. Yıllardır mecliste temsil edildiği halde sırf bu sebepten dolayı üzerindeki meşruiyeti kaldıramamış bir parti zaten var. CHP'nin kendisinin aynı karanlık siyasete yönelmesi demokrasimiz adına endişe vericidir.

"GİZLİ KAPILAR ARDINDA NE VAAT ETTİNİZ, NEYİN PAZARLIĞINI YAPTINIZ?"

PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantısını, parlamentoda ziyaret eden anamuhalefet partisi değil mi? Anamuhalefet partisi gizli kapılar arkasında onlarla ne görüştü, neleri vaat etti, nelerin pazarlığını yaptı? Biz suhuletle terör sorununu çözmek için her şeyi yaptı. Terörle mücadeleyi elhamdülillah Cudi'de, Bestler Dereler'de veriyoruz. Onları oralarda o mağaralara biz gömdük. Anamuhalefetin başı ne diyor? 'Demirtaş'ın suçu yok çıkaracağız.' diyor. Sen nasıl böyle birisini dışarı çıkarmaktan yana adımını atarsın? Milletimin üzerindeki sorumluluk çok büyük.

"BUNLAR KANDİL VE PENSİLVANYA'YA BAHAR GETİRİR"

Sana söz baharlar gelecek diyener, bu zihniyetle Kandil'e, Pensilvanya'ya bahar getirirler. Bunların baharı milletimiz için kara kıştan beterdir. Tarihe düşmek adına ikazımızı yapıyoruz. Milletimizin 14 Mayıs'ta en isabetli kararı vereceğinden şüphe duymuyoruz.

"KABİNE'DE YENİ İSİMLER OLACAK"

Kabinedeki isimler yeni dönemde Meclis'te devam edecek, kabinede yeni isimler olacak.
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