Başkan Erdoğan BBP lider Destici'yi ziyaret ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.Görüşmede Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki süreçte izleyeceği yol haritasının ele alınması alındı.Sahada yaptığımız çalışmaları sayın Cumhurbaşkanımız ile paylaştık. Sayın Cumhurbaşkanımız ile deprem bölgesine ziyaretlerimiz devam edecek. Bölgede barınma ile ilgili tamamına yakın şekilde karşılanmış durumda. Bize gelen talepleri de, saha izlenimlerimizi de kendileriyle paylaştık.Seçime giderken, pek çok kesimimizin talepleri var. Bunların pek çoğu çözüldü. EYT çözüldü, 3600 ek gösterge çözüldü. Taşeronlar kadroya kavuştu. Şu anda mağduriyet yaşadığını dile getiren talepler var. Bu talepleri de sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştığımızı buradan ifade etmek istiyorum. Haklı talepler yerine getirilebilirse, biz de BBP olarak buna katkı sağlayabilirsek memnuiyet duyarız.Seçimle ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Saha çalışmalarını kendisiyle paylaştık. Bize sahadan gelen raporlar söylüyor ki, Cumhur ittifakı cumhurbaşkanlığı seçimlerini 1. turda kazanacak ve Meclis'te çoğunluğa sahip olacak.Bu seçim sistemi, birleşenlere, tek liste altında seçime katılanlara büyük avantaj sağlıyor. Bu yadsınamaz bir gerçek. Biz burada diyelim ki 4 parti tek listede seçime girdik. Böylece Meclis'te yüzde 60'ın üzerinde bir çoğunluk olabilir. Ancak şu anki çalışma 4 parti kendi listelerini hazırladılar. Biz BBP olarak, 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girecek şekilde hazırız. Teşkilatlarımız hazır. Ortak liste ile ilgili somutlaşmış bir durum yok. Ancak bu çalışmaların olmadığı anlamına gelmiyor. BBP olarak söylüyorum, bizim önceliğimiz, devletimizin varlığını ülkemizin bütünlüğünü önemsiyoruz. Bizim şu anda cumhur ittifakımızın da ana gayesi budur. Özellikle savunma sanayinde atılan adımlarla ilgili müthiş bir yol alındı. Karşı ittifakın, HDP ile kazancağı bir seçim Türkiye'yi kaosa götürebileceği endişesi taşıyorum. Çünkü PKK'nın sözcüleri öyle hadsizleşti ki, sanki bir parti genel başkanı gibi davranıyorlar. HDP resmi olarak yer almasa da fiili olarak 6'lı masada yer almıştır. Aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştır. HDp işbirliği ile kazınılacak seçimde Suriye'ye yönelik operasyonlar duracağı gibi oradaki kazanımlarımız da kaybolacak. Bunlar Türkye'yi bölmektir. Hal böyleyken biz, bunlar yokmuş gibi davranamayız. Özellikle ülkücü, ve Türk milliyetçisi olan arkadaşlarıma sesleniyorum. Bir tarata Türk milletini, vatanın bölünmezliğini koyacaksınız, bir tarafa da kırgınlıklarınızı koyacaksınız. Zaman kırgınlıklarınız nedeniyle, devlentinizin bütünlüğüne tehlikeye atma zamanı değildir. Ben hiçbir Türk milliyetçisinin HDP ile işbirliği yapacağını düşünmüyorum. Bir ittifaka da evet demez. Bizim kapımızda hem BBP olarak, hem cumhur ittifakı olarak tüm vatandaşlarımıza, milletperverlere açıktır.Önümüzdeki süreçte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle de benzer bir görüşmenin olması bekleniyor.