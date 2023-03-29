Adana'da deprem meydana geldi

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9, 4.5 ve 3.7 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. İlki 13.16, ikincisi 9.38 ve üçüncüsü ise 8.11 kilometre derinlikte meydana depremler çevre illerden de hissedildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.47'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 9,38 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Vali Süleyman Elban, geçmiş olsun dileklerini ileterek, 'Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi sıkıntılı bir ihbar almadık. Bir olumsuzluk görünmüyor. Taramalarımız devam ediyor.' dedi.